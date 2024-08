AFP Een man herdenkt gesneuvelde Oekraïense militairen op het Onafhankelijkheidsplein (Maidan) in Kiev.

NOS Nieuws • vandaag, 19:35 Oekraïne viert derde Onafhankelijkheidsdag sinds de Russische invasie

In Oekraïne is vandaag het 33-jarig jubileum van de Oekraïense onafhankelijkheid gevierd. In plaats van festiviteiten werden in verschillende Oekraïense steden herdenkingen georganiseerd voor gesneuvelde soldaten en burgers.

Bij een ceremonie in Kyiv zei de Oekraïense president Zelensky dat het leger voor het eerst een succesvolle aanval heeft uitgevoerd met een nieuwe, in Oekraïne geproduceerde drone. Hij stelde dat de 'Palyanitsa-drone' een vijand heeft getroffen, maar gaf verder geen details.

Op 24 augustus 1991 riep het Oekraïense parlement de onafhankelijkheid uit, in de tijd dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Sinds de Russische invasie in 2022 gebruikt Zelensky de dag om het moreel in zijn land op te krikken. Zo werden straten in het centrum van Kyiv vandaag voor het derde jaar op rij gevuld met Russisch militair materieel dat door het Oekraïense leger is buitgemaakt.

Sla de carrousel over AFP In Kyiv werden, net als vorig jaar, vernietigde Russische tanks tentoongesteld.

EPA Bij een persconferentie in Kyiv gaven de Oekraïense president Zelensky, de Poolse president Duda en de Litouwse premier Simonyte een toespraak.

AFP Priester nemen deel aan een ceremonie in de stad Lviv in het westen van Oekraïne.

EPA Mensen dragen een grote Oekraïense vlag langs het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Geneva, Zwitserland.

EPA Een koor zingt ter ere van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag in de Finse hoofdstad Helsinki.

Vanwege de Onafhankelijkheidsdag waarschuwden de Duitse en de Amerikaanse ambassades voor een verhoogde kans op Russische luchtaanvallen. In Kyiv klonk een aantal keer het luchtalarm, maar een echt grote aanval is tot dusver niet gemeld.

Bij de herdenkingsdienst in Kyiv waren onder meer de Poolse president Duda en de Litouwse premier Simonyte aanwezig. De twee landen zijn sinds het begin van de oorlog belangrijke bondgenoten van Oekraïne, al zette een conflict over de export van graan de verhoudingen tussen Polen en Oekraïne vorig jaar op scherp. Sinds het aantreden van een nieuwe regering in Polen december vorig jaar wordt hard gewerkt om die gedeukte relatie te herstellen.

Anti-Russische wetten

Zelensky ondertekende vandaag ook twee anti-Russische wetten. Hij zette zijn handtekening onder de ratificatie van het Statuut van Rome, waarmee Oekraïne de eerste stap zet naar aansluiting bij het Internationaal Strafhof (ICC). Aansluiting bij het ICC is een vereiste voor een EU-lidmaatschap.

Daarnaast ondertekende hij een wet die aan Rusland gelieerde religieuze organisaties verbiedt. De wet, die eerder deze maand al door het parlement werd goedgekeurd, maakt het mogelijk om de aan Rusland gelinkte tak van de Orthodoxe Kerk te verbieden. De kerk distantieerde zich na de Russische invasie van Rusland, maar volgens de Oekraïense regering staat die nog steeds onder Russische invloed.

Oekraïense diaspora

In het buitenland kon de Oekraïense diaspora veilig Onafhankelijkheidsdag vieren. In het Zwitserse Genève droegen mensen een grote Oekraïense vlag langs het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Ook in onder meer Berlijn, Parijs en Helsinki werden evenementen georganiseerd.

Ook in Nederland werd de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag op meerdere plekken gevierd. In Zwolle bracht de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp een bezoek aan het Oekraïnefestival. Daar werden onder andere lezingen over de Oekraïense taal en cultuur gegeven en werden Oekraïense souvenirs en gerechten verkocht. In Den Haag vond een herdenkingsloop plaats ter ere van gevallen Oekraïners.

Sla de carrousel over ANP De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bij het Oekraïnefestival in Zwolle.

ANP Zwollenaren en Oekraïners bezoeken het Oekraïnefestival in Zwolle.

Eerder vandaag werd bekend dat bij een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland 230 krijgsgevangenen zijn vrijgekomen. Zowel Oekraïne als Rusland heeft 115 gevangenen laten gaan. De ruil kwam tot stand na bemiddeling door de Verenigde Arabische Emiraten.

Het was de eerste uitwisseling van gevangenen sinds het Oekraïense offensief in de Russische regio Koersk, dat begin deze maand begon. Volgens Oekraïne zijn veel van de 115 vrijgelaten militairen aan Oekraïense zijde gevangengenomen in de eerst maanden van de oorlog. Zo'n 50 van hen waren volgens Oekraïne krijgsgevangen gemaakt bij de inname van de zwaarbevochten Azovstal-fabriek in havenstad Marioepol, in mei 2022.