Reuters Een bordje aan de Oekraïense kant van de grens

NOS Nieuws • vandaag, 17:39 Rusland neemt extra maatregelen in Koersk, Oekraïne zegt verder op te rukken

In de Russische regio Koersk zijn nog eens ruim 10.000 mensen geëvacueerd uit het grensgebied met Oekraïne. Dat heeft de gouverneur van Koersk gezegd. In totaal hebben nu meer dan 133.000 inwoners hun huis verlaten sinds Oekraïense troepen de grens overstaken en een deel van de regio bezetten.

Om de inwoners van de regio extra te beschermen zijn de Russische autoriteiten begonnen met het plaatsen van betonnen schuilplaatsen. Onder meer in de stad Koersk worden op drukke plekken en bij zestig busstations schuilkelders geïnstalleerd.

Meer plaatsen onder controle

Volgens Oekraïne is het leger verder opgerukt in Koersk en heeft het nieuwe plaatsen ingenomen. President Zelensky zei dat bij een bezoek aan de Oekraïense regio Soemy, vlak bij de grens met Koersk. Hij sprak daar onder meer met zijn hoogste commandant.

Volgens Oekraïne hebben troepen inmiddels zo'n negentig plaatsen in de regio Koersk in handen. Dit aantal is niet onafhankelijk te verifiëren. Zelensky zei ook dat Oekraïense troepen meer Russische krijgsgevangenen hebben gemaakt, die hij hoopt te ruilen tegen gevangengenomen Oekraïners.

Sinds de inval in Koersk heeft het Oekraïense leger meerdere aanvallen uitgevoerd op infrastructuur in de regio. Zo werden belangrijke bruggen opgeblazen.

Correspondent Geert Groot Koerkamp: "De gebeurtenissen in de provincie Koersk zijn voor de meeste Russen inmiddels business as usual. Het televisienieuws opent er niet mee, maar meldt routinematig successen van het Russische leger, zowel aan het front in Oekraïne als in Koersk. De nieuwsbulletins berichten steevast dat de Oekraïners grote verliezen lijden en systematisch worden uitgeschakeld en teruggeworpen. Ook is er ruim aandacht voor de opvang van de mensen die het geweld zijn ontvlucht, en voor president Poetin, die met regionale leiders de sociaaleconomische gevolgen van de Oekraïense inval bespreekt. Maar verder weg van het strijdgewoel is er op het eerste gezicht geen enkele indicatie dat de gevechten zijn verplaatst naar Russisch grondgebied, of dat dat ook maar enige onrust wekt. Ook de recente droneaanvallen, met naar verluidt elf neergehaalde drones onderweg naar Moskou, hebben dat niet kunnen veranderen. Toch zijn onder de oppervlakte veel Russen zich heel goed bewust van de verrassende ontwikkelingen van de afgelopen weken. De onrust is wel degelijk significant toegenomen, blijkt uit een recente peiling, en ook op internet wordt actief gezocht naar wat zich afspeelt langs de grens met Oekraïne."

Afgelopen nacht heeft Oekraïne met tientallen drones meerdere doelen op andere plekken in Rusland aangevallen, zegt het Russische ministerie van Defensie. Onder meer de militaire basis bij Marinovka in de provincie Wolgograd, nabij de grens met Kazachstan, was doelwit. Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid voor deze aanval niet opgeëist. Dat doet het vrijwel nooit als het doelen in Rusland aanvalt.

Terreinverlies in de Donbas

Terwijl Oekraïne mondjesmaat oprukt in Koersk, zoals ook denktank Institute for the Study of War constateert, verliest het terrein aan het front in de Donbas, in het oosten van Oekraïne. Al maanden is het Oekraïense leger daar in de verdediging. Rusland wil oprukken richting de stad Pokrovsk.

Een Oekraïense legerleider noemde de gevechten daar onlangs hevig en zei dat Pokrovsk nu "het heetste front is van de oorlog". Rusland zegt dat het daar vandaag het dorpje Mezhove heeft veroverd, op zo'n 30 kilometer van Pokrovsk.

Verschillende militaire analisten zeggen dat Oekraïne de aanval in Koersk heeft uitgevoerd om de Russische troepen weg te trekken uit de Donbas. Maar Rusland lijkt daar juist de strijd te intensiveren.

Knooppunt

Met 60.000 inwoners voor de oorlog is Pokrovsk geen grote stad, maar het is een belangrijk knooppunt voor de logistiek van het Oekraïense leger. Eerder deze week was er een evacuatiebevel voor de 50.000 achtergebleven inwoners om de stad te verlaten omdat de Russen naderen.

Zelensky heeft gezegd dat hij meer troepen naar de regio stuurt om de Russische opmars af te slaan. "We begrijpen de bewegingen van de vijand en versterken onszelf", zei hij in een toespraak.