Oekraïne stemt in met verdrag strafhof, belangrijke stap richting toetreding EU

Oekraïne heeft een belangrijke stap gezet richting toetreding tot de Europese Unie. Het parlement heeft ingestemd met het verdrag dat aan de basis ligt van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Met de ratificatie van het zogenoemde Statuut van Rome is de weg vrijgemaakt voor een volwaardig lidmaatschap van het strafhof, een belangrijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de EU.

Kantoor in Kyiv

Het ICC vervolgt personen die worden beschuldigd van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Hoewel Oekraïne het ICC al erkent, betekent volledig lidmaatschap dat het land beter in staat is om van oorlogsmisdaden verdachte Russen te vervolgen. Zo mag Oekraïne als lid onder meer zittingen bijwonen en samenwerken bij het verzamelen van bewijsmateriaal.

Het hof opende vorig jaar al een kantoor in Kyiv om efficiënter te kunnen optreden tegen Russische oorlogsmisdaden.

Poetin vervolgd

Nieuwsuur maakte deze reportage over Oekraïense kinderen die naar Rusland zijn gedeporteerd:

De weg naar ratificatie door Oekraïne was niet zonder obstakels. Politici en militairen maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor het Oekraïense leger. Ze vrezen dat Rusland beschuldigingen tegen Oekraïense militairen kan gebruiken om hen te vervolgen via het Internationaal Strafhof. Maar omdat Rusland het hof niet erkent, mag het zelf geen aanklachten indienen tegen andere staten.