Wat de Azovstal-fabriek tot het 'fort van Marioepol heeft gemaakt

Een adviseur van de pro-Russische milities vergeleek de ondergrondse faciliteiten van Azovstal met "een stad onder een stad." De vele tunnels en schuilkelders zouden bestand zijn tegen zware bombardementen. Ook zou het complex uitgerust zijn met een eigen communicatiesysteem en bestand zijn tegen blokkades, zei de adviseur afgelopen weekend op de Russische staatstelevisie.

Voorraden raken op

Door dit alles heeft Azovstal een reputatie opgebouwd als het fort van de stad. Maar het is geen onneembare vesting, benadrukken de twee defensie-experts. "Alle voorraden gaan vanzelf op: munitie, water en voedsel", zegt Bolder. Aangezien de hele stad en het omliggende zeegebied in handen zijn van de Russen, is het volgens de militair strateeg slechts een kwestie van tijd voor het complex moet worden opgegeven.

"Ze zullen ook al behoorlijke verliezen hebben geleden", vult Wijninga aan. Afgezien van de slachtoffers die in de gevechten zijn gevallen is een deel al dan niet vrijwillig gevangengenomen door de Russen. Op videobeelden was bijvoorbeeld te zien dat enkele Britse strijders van de 36ste Mariniers Brigade premier Johnson oproepen tot een gevangenenruil. Volgens het Kremlin hebben ruim 1000 Oekraïense militairen zich de afgelopen tijd overgegeven in Marioepol.

'Bunkerbusters' ingezet

Voor het paasweekend bestonden de Oekraïense strijdkrachten uit mariniers, een gemotoriseerde eenheid en manschappen van het beruchte Azov-bataljon. Maar het is onbekend hoeveel slachtoffers er sindsdien zijn gevallen bij gevechten of bombardementen. Een Azov-commandant stelt dat er zelfs bunkerbusters zijn gebruikt.

Wijninga: "Dat is een bom met een stalen neus die zich van grote hoogte door gewapend beton boort en dan explodeert." Hij vraagt zich af of het Russische leger daadwerkelijk over zulke bommen beschikt. Als ze zijn ingezet, is de kans op burgerslachtoffers groot.

"Dat zou op zich wel passen in de strategie van de nieuwe Russische commandant Dvornikov", zegt Bolder. "Burgerslachtoffers interesseren hem niet, dat jaagt de overlevenden juist extra angst aan."