Na verstrijken Russisch ultimatum in Marioepol vechten Oekraïners door

Al dagen zeggen experts dat de val van de stad aanstaande is. Toch houden de Oekraïners in het havengebied nog steeds stand. De gevechten in de stad zijn een symbool van het Oekraïense verzet geworden. Het Oekraïense leger en het extreemrechtse Azov-bataljon verweren zich met man en macht.

'Marioepol bestaat niet meer'

De burgemeester van de stad zei eind maart dat 80 procent van de woningen in de stad is verwoest door Russische bombardementen. Gisteren zei de Oekraïense minister Koeleba van Buitenlandse Zaken dat Marioepol niet meer bestaat. Hij noemde de situatie in de stad hartverscheurend.

Volgens Koeleba is er de afgelopen periode niet meer op hoog diplomatiek niveau onderhandeld met de Russen. Wat dat betreft kan Marioepol de rode lijn worden, zei hij, in navolging van president Zelensky. Die stelde zaterdag dat de besprekingen met Rusland worden beëindigd als de overgebleven Oekraïense troepen in Marioepol worden "geëlimineerd".