Hockeysters voor pikant weerzien met oud-bondscoach Annan in olympische finale

Jarenlang trainde ze de Nederlandse hockeysters en won ze alles wat er te winnen viel, nu is ze tegenstander van datzelfde team in de olympische finale: Alyson Annan. Een pikant weerzien.

De Australische vertrok in 2022 op een pijnlijke manier uit Nederland. Onder haar bewind was sprake van een angst- en zwijgcultuur, zo bleek na de Olympische Spelen in Tokio. Nu is Annan de bondscoach van de Chinese hockeysters.

Vrijdagavond om 20.00 staan Nederland en China voor de tweede keer op dit olympisch toernooi tegenover elkaar. In de groepsfase won Nederland met 3-0.

Underdog

China is als nummer zes van de wereld de underdog tegen Nederland, dat regerend wereld- en olympisch kampioen is. "We hebben niets te verliezen, maar alles te winnen", zei Annan. "Nederland is goed, maar wij zijn ook goed. We mogen niet bang zijn om tegen Nederland te spelen. Als je bang bent, verlies je. We gaan ons eigen spel spelen."

Bekijk de samenvatting van de groepswedstrijd tussen Nederland en China:

3:02 Nederlandse hockeysters ook te sterk voor China

De 51-jarige Annan gelooft dat zij met de Chinese hockeysters in de olympische finale kan winnen van Nederland, dat het hockey al jarenlang domineert.

De wedstrijd in de groepsfase geeft aanleiding tot dat vertrouwen. "Wij domineerden die wedstrijd", zei de voormalig bondscoach van Oranje. "We kregen negen strafcorners, maar scoorden niet. Dat moet beter in de finale."

In 2022 nam ze het Chinese hockeyprogramma over. In twee jaar tijd bouwde ze aan een team dat nu al minimaal zilver binnen heeft.

"Sinds ik begon hebben we hier de hele tijd over gesproken. We willen een medaille winnen. We willen op het podium staan in Parijs. Dat zeg ik bijna bij elke training. Dit is waarom we dit doen en we moeten dit doen."

Ontslag Annan

Na het goud voor Nederland op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 is om Annan veel te doen geweest. Toen de Nederlandse hockeybond in 2022 concludeerde dat de sfeer in het vrouwenteam was verstoord, werd Annan per direct ontslagen.

Tijdens evaluatiegesprekken met hockeysters na de Spelen in Tokio was gebleken dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden overgehouden aan het klimaat waarin zij hadden gepresteerd.

Enkele speelsters bleken te maken hebben gehad met verbale intimidatie, terwijl ook sprake was van een zwijgcultuur die verderging dan de in topsport gebruikelijke kleedkamergeheimen. Onder meer Yibbi Jansen voelde zich niet prettig onder Annan en had zich een half jaar voor de Spelen in Tokio afgemeld als international.

ANP Annan en Van Geffen na het winnen van olympisch goud in Tokio

Annans opvolger, Paul van Ass, moest dan ook de nodige herstelwerkzaamheden verrichten. Binnen de selectie vormden zich twee stromingen. De ene groep, waartoe onder anderen routiniers Eva de Goede en Margot van Geffen behoorden, had best door gewild met Annan. De andere groep wilde een nieuwe weg inslaan. En dat is wat er ook zou gebeuren.

Toeval of niet: De Goede en Van Geffen werden tot hun teleurstelling niet geselecteerd door Van Ass voor de Olympische Spelen in Parijs. Daarentegen is Jansen er wel weer bij, met groot succes. Het strafcornerkanon is zelfs topscorer van het olympisch toernooi met acht treffers.

'Minder strak keurslijf'

De werkwijze van Van Ass bevalt goed. In 2023 gaven meerdere hockeysters al aan blij te zijn met de nieuwe aanpak, die voelde als een "minder strak keurslijf." Van Ass legde de prioriteit bij een prettig werkklimaat en gaf de speelsters nadrukkelijk mee dat er ruimte moest zijn voor gevoel.

"Nu trek ik m'n Oranjeshirtje aan en denk ik: yes, vandaag lekker hockeyen" zei verdedigster Pien Sanders toen. "Eerder dacht ik: doe ik het wel goed?"

Pro Shots Bondscoach Paul van Ass en Yibbi Jansen, die onder hem terugkeerde in Oranje

De nieuwe aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. De Nederlandse hockeysters presteren net zo goed zoals voorheen, maar voelen zich prettiger. Inmiddels is het team slechts één zege verwijderd van een nieuwe gouden medaille op de Olympische Spelen.

Finale zonder Burg

In de finale tegen China treden de hockeysters wel aan zonder aanvalster Joosje Burg. Zij liep in de halve finale tegen Argentinië een gebroken neus op en wordt in de selectie vervangen door Pien Dicke.