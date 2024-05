ANP Anne Veenendaal

NOS Sport • vandaag, 10:27 Hockeybondscoach Van Ass maakt selectie bekend: Veenendaal keept in Parijs

Paul van Ass is er, twee maanden voor de start van de Olympische Spelen, al uit. Hij kiest onder de lat voor Amsterdam-keeper Anne Veenendaal en niet voor Josine Koning, die afgelopen weekend nog met haar club Den Bosch de landstitel veroverde.

Veenendaal en Koning zijn bij het Nederlands team al acht jaar in een felle concurrentiestrijd verwikkeld. De twee doelvrouwen ontlopen elkaar nauwelijks, maar op de belangrijkste momenten viel de keuze altijd op Koning.

Zo gaf bondscoach Alyson Annan bij de Spelen van Tokio in 2021 de voorkeur aan Koning. Interim-bondscoach Jamilon Mülders deed hetzelfde bij de WK-finale in 2022. Van Ass zelf verkoos Koning boven Veenendaal in de knock-out fase op het EK in 2023.

Voor het belangrijkste toernooi van 2024 kiest Van Ass nu voor jongste van de twee. Beiden zijn 28, maar Koning is vijf dagen ouder dan Veenendaal. Laatstgenoemde blonk de afgelopen weken uit bij Amsterdam in de play-offs. In de halve finale tegen SCHC stopte ze twee strafballen.

Slechts zestien spelers op Spelen Bij 'normale' hockeywedstrijden en -toernooien wordt gespeeld met achttien spelers: elf op het veld, plus zes veldspelers en een reservekeeper op de bank. In de rol van reservekeeper wisselden Koning en Veenendaal vaak om de wedstrijd, om de helft of soms zelfs om het kwart. De Olympische Spelen vormen een uitzondering. Dan mogen er slechts zestien spelers per team op het wedstrijdformulier staan. Een reservekeeper op de bank mag, maar dan is er nog maar plek voor vier veldspelers op de bank in plaats van zes. Daar wordt op hoogste niveau zelden voor gekozen.

Jochems nieuwe naam

De afgelopen maanden nam Van Ass afscheid van een aantal grote namen. Lidewij Welten, Eva Drummond (voorheen De Goede) en Margot van Geffen, samen goed voor 778 interlands en acht keer olympische goud, werden door de bondscoach niet meer geselecteerd.

Toch zit er veel routine in de selectie van Parijs: vijftien van de zestien speelsters waren vorig jaar ook van de partij op het EK in Mönchengladbach. De enige nieuwe naam is Marleen Jochems. De 24-jarige middenveldster van Hurley is een van twee speelsters die afgelopen seizoen niet bij een traditionele topclub in het vrouwenhockey speelden. Luna Fokke van Kampong is de andere.

EPA Felice Albers in actie bij het EK in 2023

Wel Albers, geen Dicke

Felice Albers zit, ondanks een blessure, wel bij de selectie. De voormalig wereldspeelster van het jaar raakte in de play-offs geblesseerd aan haar hamstring na een duw van Oranje-collega Yibbi Jansen. Het olympisch toernooi komt voor Albers niet in gevaar.

Voor SCHC-goaltjesdief Pien Dicke is geen plaats in de selectie. Dicke was op het afgelopen EK nog basisspeelster. Zij raakte in de tweede seizoenshelft geblesseerd en miste de play-offs. Voor Parijs zou ze op tijd fit zijn geweest, maar die kans krijgt ze niet.

Dicke is, samen met Koning en Rosa Fernig (Den Bosch), reserve. Zij reizen wel mee naar Parijs, maar mogen alleen bij een blessure invallen, en pas in de volgende wedstrijd.

De volledige selectie Doel: Anne Veenendaal (Amsterdam) Verdediging: Sanne Koolen (Den Bosch), Renée van Laarhoven (SCHC). Lisa Post (SCHC) en Pien Sanders (Den Bosch) Middenveld: Felice Albers (Amsterdam), Luna Fokke (Kampong), Yibbi Jansen (SCHC), Marleen Jochems (Hurley), Laura Nunnink (Den Bosch), Maria Verschoor (Amsterdam) en Xan de Waard (SCHC) Aanval: Joosje Burg (Den Bosch), Frédérique Matla (Den Bosch), Freeke Moes (Amsterdam) en Marijn Veen (Amsterdam)