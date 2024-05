Pro Shots SCHC viert de 1-0 van Yibbi Jansen

NOS Sport • vandaag, 13:40 • Aangepast vandaag, 17:29 Amsterdam onttroond als landskampioen, hockeysters Den Bosch en SCHC spelen finale

De hockeysters van Den Bosch en SCHC gaan spelen om de landstitel in de Tulp Hoofdklasse. In de returns van de halve finales van de play-offs vermorzelde Den Bosch maandag Kampong met 7-0 en was SCHC met 2-1 nipt sterker dan titelhouder Amsterdam.

De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs wordt gespeeld op zaterdag 25 mei. De return is een dag later.

De heenwedstrijd tussen SCHC, nummer drie in de reguliere competitie, en Amsterdam, nummer twee in de hoofdklasse, was geëindigd in 0-0. Op eigen veld in het Amsterdamse Bos kon de ploeg van Teun de Nooijer de kans op titelprolongatie in leven houden. Maar dat moest wel zonder sterspeelster Felice Albers. Zij zat met een hamstringblessure op de tribune.

En dat gemis bleek groot. Amsterdam probeerde SCHC wel onder druk te zetten maar kreeg geen grip op het duel. Zelden kwam de titelhouder bij het doel van SCHC-keepster Marsha Zwezereijn. SCHC speelde comfortabel, zeker toen Yibbi Jansen de ploeg uit Bilthoven halverwege het eerste kwart met een strafcorner op 1-0 had gezet.

Amsterdam bleef het proberen, maar echt grote kansen kregen ze niet. En diep in het vierde kwart viel ook de 2-0, na een mooie strakke voorzet van Xan de Waard tikte Maud van den Heuvel binnen.

Zo'n vijf minuten voor tijd bracht Stella van Gils de spanning toch nog even terug in het duel door de 2-1 te maken. In het slotoffensief kreeg Amsterdam via Fay van der Elst nog een enorme kans op de 2-2, maar Zwezereijn dook op de bal. Amsterdam haalde keepster Anne Veenendaal naar de kant voor een veldspeelster en voerde de druk op, maar de onttroning kon niet worden tegengehouden.

Genadeloos Den Bosch

In de andere halve finale van de play-offs schakelden de hockeysters van Den Bosch Kampong uit met een monsterscore van 7-0, inclusief een hattrick van Joosje Burg. Kampong kon geen weerstand bieden tegen het dodelijk effectieve spel van de Bosschenaren.

Lidewij Welten van Kampong, de succesvolste Nederlandse hockeyster aller tijden, speelde daarmee officieel haar laatste wedstrijd in haar carrière. En dat op het veld van Den Bosch, de club waar ze haar hele leven hockeyde voordat ze in 2022 overstapte naar Kampong.

4:12 Den Bosch verslaat Kampong met ruime cijfers bij afscheid Welten

De eerste wedstrijd tussen Den Bosch en Kampong was met 0-3 geëindigd in het voordeel van Den Bosch en de eerste kans was ook meteen raak voor de thuisploeg. Pleun van der Plas gaf vanaf de zijkant de bal af aan Burg, die de bal tegen de touwen lepelde. Ook bij de eerste strafcorner was de Bossche formatie dodelijk effectief. Frédérique Matla pushte de bal tegen de plank en na twaalf minuten stond het al 2-0 voor Den Bosch.

In de tweede helft werd de bal door Kampong knullig ingeleverd bij Maartje Krekelaar van Den Bosch, die slalommend de cirkel binnen dribbelde en beheerst de 3-0 maakte. Gelijk hierna volgde een strafcorner van Kampong, maar deze werd goed gekeerd door Josine Koning.

Na de thee werd het nog mooier voor de Brabanders. Danique van der Veerdonk kon ongestoord naar het doel van Kampong dribbelen en haalde doeltreffend uit met de backhand. Kampong protesteerde nog wel dat Van der Veerdonk de bal met de bolle kant van de stick had geraakt, maar de VAR besloot anders. Tot overmaat van ramp voor de Utrechters werd het in het derde kwart ook nog 7-0.

Eerst scoorde Burg haar tweede treffer en even later werd het zesde doelpunt gemaakt door Babs Reijnen. Daarna kon Burg haar hattrick voltooien en de 7-0 scoren na een prachtige actie en pass uit de draai van Pien Sanders. Tot opluchting van Kampong bleef het hierbij in de laatste vijftien minuten.

Afscheid Welten

Het mooiste moment van deze halve finales kwam in de slotseconden van het duel in Den Bosch toen Welten in haar laatste profwedstrijd een publiekswissel kreeg. Het spel werd stilgelegd en de drievoudig olympisch kampioene werd omhelsd door haar teamgenoten en zwaaide, ondanks het grote verlies, met een lach en traan af.