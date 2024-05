ANP

Welten wil verwonderd terugkijken op imposante carrière: 'Wow, dit is gaaf!'

Lidewij Welten, de succesvolste Nederlandse hockeyster aller tijden, speelt vanmiddag hoogstwaarschijnlijk de laatste wedstrijd uit haar carrière. Reden om alvast met haar terug te kijken op een glansrijke loopbaan, die haar onder meer drie keer olympisch goud en drie wereldtitels bracht.

Vanmiddag moet Welten met Kampong in de return van de halve finales van de play-offs om de landstitel een 3-0 nederlaag zien goed te maken tegen Den Bosch. Lukt dat niet, dan zit de carrière van de 33-jarige Welten erop.

En dat op het veld van Den Bosch, de club waar ze haar hele leven hockeyde voor ze in 2022 overstapte naar Kampong.

"Dan is het cirkeltje wel op een hele mooie manier rond. Maar dat is het hoe dan ook al, of we daar winnen of niet", vertelt Welten. "Het is wel heel speciaal dat ik daar eventueel mijn carrière zal beëindigen."

Welten had graag willen afsluiten met vierde olympische titel

Want hoewel ze zich nu "echt een Kamponger, een echte klappergirl" voelt, betekent Den Bosch veel voor Welten.

"Ik ben daar als kleine gup gekomen en heb me daar volledig doorontwikkeld tot de speelster die ik ben. Ik heb daar zoveel fijne jaren gehad en fantastische prijzen gewonnen. Het is het grootste deel van mijn hockeycarrière geweest."

Altijd de beste

Toch stapte ze twee jaar geleden over naar Kampong, dat voor het eerst sinds 2010 weer eens aan de play-offs meedoet. "Met het Nederlands team en met Den Bosch waren we eigenlijk altijd de beste. Maar het is ook weleens gaaf om een wedstrijd op een andere manier te benaderen en om voor iedere wedstrijd en ieder punt te moeten strijden."

Tenzij er vanmiddag een mirakel gebeurt - "maar er zijn in de sport al gekkere dingen gebeurd", aldus Welten - is de hockeyloopbaan van de olympisch kampioen van 2008, 2012 en 2021 voorbij. Wat was voor Welten het absolute hoogtepunt?

"Dat vind ik moeilijk, het zijn allemaal trajecten en iedere fase heeft zijn eigen hoogtepunt. Tijdens de Spelen van Peking was ik 18 en had ik geen idee wat me overkwam. Het voelde alsof ik met mijn neus in de boter viel, hoewel ik er ook zelf hard voor heb gewerkt. En dan win je ineens op je 18de al olympisch goud."

"Vier jaar later wist ik al meer wat ik kon verwachten. En in 2021 heb ik er door mijn blessure zo hard voor moeten werken om er te staan. Maar het WK van 2018 in Londen was ook fantastisch, met veel vrienden en familie erbij. En alle landskampioenschappen, daar werk je een heel jaar voor."

"Lang verhaal kort: het zijn veel hoogtepunten geweest", lacht Welten.

ANP Eva Drummond-De Goede en Lidewij Welten in Tokio met hun derde olympische gouden medaille.

Toch moet ze toegeven dat het olympisch goud van Tokio achteraf de meeste waarde heeft. Aan het einde van het seizoen 2020/2021 liep ze een zware hamstringblessure op, waardoor deelname aan de Spelen een race tegen de klok werd.

"Dat is een hele pittige periode geweest, een overwinning op mezelf en op mijn lijf. Het was heel eenzaam en heel onzeker, dat heeft er toen wel ingehakt. Het is goed dat je deze vraag aan mij stelt en niet aan mijn vriend, die wordt al emotioneel als hij eraan denkt."

Keuze bondscoach hakte erin

Welten had haar carrière in theorie kunnen afsluiten met nog een hoogtepunt: de Olympische Spelen van komende zomer. Maar bondscoach Paul van Ass maakte begin dit jaar bekend dat hij Welten niet meeneemt naar Parijs. Een besluit dat er hard inhakte en waar ze niet graag over praat.

"Ik ben nu met iets positiefs bezig met Kampong. Ik kies zelf wanneer ik erover wil praten en dat is niet omdat ik het moeilijk vind. Maar ik heb er gewoon even geen zin in. Ik ben nu met zoiets leuks bezig, negativiteit kan altijd nog."

Welten heeft het wel kunnen accepteren: "Maar de manier waarop dingen zijn gegaan, daar heb ik meer moeite mee. Keuzes horen erbij, dat begrijp ik als topsporter als geen ander. Er zijn geen garanties in de topsport. Maar ik denk wel dat dingen op een betere manier hadden kunnen gaan, op het gebied van timing en dat soort dingen."

ANP Lidewij Welten won dertien landstitels met Den Bosch: in 2014 vierde ze de titel met Lieke Hulsen.

Een ding is zeker: het hockey gaat ze straks missen. "Heel erg. Ik heb het nog zo naar mijn zin. De kleedkamerhumor, het strijden in de play-offs met de meiden, het met elkaar naar doelen toewerken, maar ook gewoon op het veld staan en achter een bal aanrennen. Maar het is mooi geweest, het is goed zo."

Welten zal de Olympische Spelen komende zomer niet volgen: ze gaat na het seizoen lang op vakantie en zet haar telefoon uit. "Ik ga negen weken weg, ontladen, afstand nemen en dan invullen wat ik in de toekomst ga doen."

En wellicht nog eens terugkijken op haar mooie carrière, waarin de 247-voudig international naast de olympische, wereld- en Europese titels ook dertien landstitels won met Den Bosch en in 2015 werd verkozen tot beste hockeyster van de wereld.

"Dat is iets waar ik later stil bij moet gaan staan. Als je middenin je carrière zit, ben je alleen gefocust op de eerstvolgende prijs en besef je het niet helemaal. Ik denk dat ik thuis eens een keer al mijn prijzen zal bekijken en dan denk: wow, dit is wel echt gaaf."