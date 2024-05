NOS Sport • vandaag, 13:22 • Aangepast vandaag, 18:20 Veenendaal helpt Amsterdam in play-offs aan remise bij SCHC, Den Bosch klopt Kampong

Het eerste halvefinaleduel in de play-offs om de landstitel tussen de hockeysters van Kampong en Den Bosch is gewonnen door de Brabanders. In Utrecht werd het 0-3. Later op de dag kwamen SCHC en regerend landskampioen Amsterdam niet tot scoren.

Maandag volgen de returns.

Schadevrij

Marijn Veen had Amsterdam op bezoek bij SCHC al snel op voorsprong kunnen zetten, maar ze schoof de bal in kansrijke positie naast het doel. Het was wel het begin van een moeilijke fase voor de thuisploeg, die aanvankelijk amper onder de druk uit wist te komen.

SCHC kwam die periode echter schadevrij door en mocht in tiende minuut na een scrimmage voor het Amsterdamse doel zelfs een strafbal nemen. Een klusje voor Yibbi Jansen, die dit seizoen al 34 doelpunten maakte voor de ploeg uit Bilthoven, waarvan 21 in de competitie.

Pro Shots SCHC-speelster Yibbi Jansen

Maar de zo vurig gewenste voorsprong tegen de rivaal, die vorig jaar in de finale via shoot-outs ten koste van SCHC de landstitel greep, bleef uit. Doelvrouw Anne Veenendaal koos de goede hoek en stopte de inzet.

In het tweede kwart herhaalde de geschiedenis zich zowaar. Na een duw van Gabrielle Mosch tegen Maud van den Heuvel, die op het Amsterdamse doel af stormde, volgde opnieuw een strafbal en andermaal redde Veenendaal. Deze keer kwam de misser op naam van Renée van Laarhoven.

Flinke tijdstraf Jansen

Na rust stond SCHC tien minuten lang met een vrouw minder op het veld na een forse overtreding op Felice Albers van Yibbi Jansen, die naar het strafbankje werd gestuurd. Desondanks wist de thuisploeg enkele strafcorners te forceren, maar succes bleef uit, niet in de laatste plaats doordat de specialist even niet beschikbaar was.

Terwijl Jansen in het vierde kwart weer binnen de lijnen terugkeerde, moest de geblesseerd geraakte Albers, in 2022 uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld, definitief afhaken.

Het duel eindigde uiteindelijk zonder doelpunten, al had SCHC nog wel de pech dat kort voor tijd en inzet van Jansen op de paal belandde.

Matla belangrijk voor Den Bosch

Kampong speelde voor het eerst sinds 2010 weer in de play-offs. Den Bosch won de landstitel 21 keer, maar miste vorig jaar voor het eerst in een kwart eeuw de finale.

Op slag van rust brak Den Bosch de wedstrijd open. De vierde strafcorner voor de Brabanders was raak, doordat Frédérique Matla een gaatje vond in de lage linkerhoek: 0-1.

Dat het zo lang duurde voordat Den Bosch tot scoren kwam, was te danken aan de goede verdediging van Kampong. De ploeg, die op het nippertje de vierde play-offplek bemachtigde, zat er bovenop.

Uitblinker in de eerste helft was keepster Babette Backers, die bijna elk gat wist te dichten. Maar na de eerste goal rook Den Bosch bloed. Na rust werd de voorsprong vrijwel direct vergroot, dankzij een tip-in van Joosje Burg, haar specialiteit: 0-2.

Daarna volgde opnieuw een goal uit een tip-in, dit keer door Matla, terwijl Kampong een speelster minder had vanwege een tijdstraf: 0-3.

Het leek wel of Kampong pas in het laatste kwart van de wedstrijd weer wakker werd. Ineens werd er druk gezet. Maar negen strafcorners op rij leverden niets op. De enige Kampong-goal in de slotfase werd afgekeurd.