NOS Sport • vandaag, 09:18 Nieuwe hockeykampioen op komst: welke ploeg heeft beste papieren in play-offs?

Op de hockeyvelden van de Nederlandse topploegen barst de strijd om de landstitel vandaag los. De vier beste teams van de reguliere competitie bij de mannen en de vrouwen gaan in de play-offs met elkaar uitmaken wie kampioen wordt.

Dat er bij de mannen een nieuwe landskampioen komt, is zeker. Pinoké, dat vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis de titel veroverde, eindigde als vijfde in de competitie en mist daardoor de play-offs. Bloemendaal, Oranje-Rood, Kampong en Rotterdam gaan strijden om de titel. Wie van hen heeft de beste papieren?

"Bloemendaal is de grootste kanshebber", zegt Jaap Stockmann, oud-international en voormalig beste hockeykeeper ter wereld. "Maar om er een cliché in te gooien: in de play-offs kan alles gebeuren." Daar is Philip Kooke, hockeycommentator bij de NOS, het mee eens. "Alle vier de clubs kunnen kampioen worden."

NOS Het speelschema van de eerste ronde in de play-offs bij de mannen

Bloemendaal: de topfavoriet

Voordat Pinoké won, gingen de laatste drie landstitels naar Bloemendaal, dat in diezelfde periode ook driemaal de beste van Europa werd. De mannen in het oranje zijn een grootmacht in het hockey en eindigden dit jaar ook bovenaan in de reguliere competitie.

"Ze hadden een moeizame eerste seizoenshelft, omdat er afgelopen zomer wat ervaren jongens zijn vertrokken", vertelt Stockmann, die zijn hele carrière voor Bloemendaal keepte. "Maar dat hebben ze in de tweede helft echt knap omgedraaid. Ze zijn het meest constant en kwalitatief ook het best nu."

Dat is mede te danken aan enkele nieuwe spelers die hun draai hebben gevonden. De Spanjaard Marc Miralles groeide uit tot een "verborgen kracht" van Bloemendaal, terwijl de Engelsman Zachary Wallace grote indruk maakte. "Een parel van het hockey", vindt Stockmann. "Echt een lust voor het oog."

Pro Shots Thierry Brinkman spreekt de Bloemendaal-spelers toe

Ook beschikt Bloemendaal over andere toppers als topscorer Thierry Brinkman en de Belg Arthur van Doren, voormalig beste speler ter wereld. Zij vertrekken deze zomer en zullen nog één keer willen vlammen. Net zoals de afzwaaiende succescoach Rick Mathijssen. De honger naar een laatste hoofdprijs is groot.

Oranje-Rood: eindelijk resultaten

Een rustige aanloop naar de play-offs kent Oranje-Rood niet. Eerder dit jaar raakte sterspeler Sam Lane zwaar geblesseerd, daarna werd bekend dat coach Jeroen Baart tot zijn teleurstelling na dit seizoen moet vertrekken en nu is keeper Pirmin Blaak boos. Hij wil zijn plek onder de lat niet delen en vertrekt deze zomer bij de club.

Van al het tumult is op het veld echter niets te merken. "De prestaties zijn opvallend stabiel en goed", vindt Stockmann. "Ze winnen de wedstrijden die ze moeten winnen, waaronder ook de toppers. Je zou kunnen zeggen dat ze eindelijk een beetje normaal presteren, want ze hadden eigenlijk al veel vaker in de play-offs moeten staan met deze selectie."

Pro Shots Oranje-Rood viert een goal

Kampong: oase van rust

Van alle play-offploegen is Kampong de enige die na dit seizoen geen afscheid neemt van de hoofdtrainer. De Utrechters bevinden zich, na enkele roerige jaren, in een oase van rust. Coach Tim Oudenaller werkt met een selectie die hij goed kent, vol jonge, Nederlandse spelers.

Een van hen is topscorer Jip Janssen, die dit seizoen al 24 goals maakte in de Tulp Hoofdklasse. Hij beschikt over misschien wel de beste stafcorner in de competitie. Al zijn er meer spelers om op te letten bij Kampong.

"Sander de Wijn is iemand die echt opstaat als het moet", zegt Stockmann. "Alles in de laatste linie komt van hem."

Pro Shots Sander de Wijn

Toch is Stockmann nog niet geheel overtuigd van de kansen van Kampong in de play-offs. "Je voelt dat het stroef gaat. Soms spelen ze goed, maar in toppers is het vaak horten en stoten."

Rotterdam: outsider in topvorm

De grote outsider is Rotterdam. De ploeg plaatste zich als vierde voor de nacompetitie, waar het direct tegen Bloemendaal mag spelen. Toch is de vorm uitstekend en het humeur opperbest: Rotterdam won de laatste zeven duels allemaal, waaronder een klinkende 12-0 zege op HGC.

"Ze liepen de play-offs in het verleden nog wel eens mis, maar zijn sinds een tijd stabiel", zegt Stockmann. "Zeker de laatste twee, drie maanden. Ze stonden er in de winterstop heel anders voor, het is waanzinnig knap hoe ze het hebben gedaan. En ze hebben natuurlijk Jeroen Hertzbeger."

De 38-jarige Hertzberger, goed voor een karrenvracht aan wedstrijden en medailles met Oranje, maakte dit seizoen 22 goals, waarvan elf uit open spel. Er zit nog altijd geen sleet op de routinier. "Hij is de onbetwiste leider op en naast het veld", vindt Stockmann.

Pro Shots Jeroen Hertzberger

Stockmann en Kooke zijn het eens over Rotterdam. "Dit is echt een vechtploeg, niet een team waar je zomaar met 4-0 van wint", zegt de oud-doelman. Of het ook genoeg is om favoriet Bloemendaal uit te schakelen, zal blijken op zaterdag 18 en maandag 20 mei.

Drie topclubs en een underdog bij de vrouwen

Ook bij de vrouwen wordt het spannend. De drie topclubs staan weer in de halve finales: Den Bosch, titelverdediger Amsterdam en SCHC, dit jaar aangevuld met underdog Kampong. De Utrechters zijn daarmee de enige club met zowel de mannen- als vrouwenploeg in de halve finales.

De halve finale tussen Amsterdam en SCHC is een herhaling van de finale van vorig jaar, die uitliep op een thriller. Na twee wedstrijden brachten shoot-outs de beslissing. Die nam Amsterdam het beste.

De play-offs live bij de NOS De play-offwedstrijden van de Hoofdklasse vrouwen worden live uitgezonden op NPO1 en via een livestream op nos.nl. Zaterdag 18 mei: SCHC - Amsterdam (16.00 uur) Maandag 20 mei: Amsterdam - SCHC (16.00 uur)