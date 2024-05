Pro Shots

NOS Sport • vandaag, 17:42 Blaak, beste keeper ter wereld, weg bij Oranje-Rood: 'Domme beslissing'

Pirmin Blaak werd in december nog uitgeroepen tot beste hockeykeeper ter wereld, nu moet hij bij Oranje-Rood plaatsmaken voor jong talent. De 143-voudig international vertrekt bij de Eindhovense club omdat zijn 19-jarige back-up Nieki Verbeek meer speeltijd is beloofd. Zijn plek onder de lat delen is voor de inmiddels 36-jarige Blaak geen optie.

"Ik vind het gewoon een domme beslissing", reageert Blaak op het nieuws dat vorige week naar buiten kwam. De routinier vertelt dat hij onverwachts te horen kreeg dat hij bij een contractverlenging niet meer de vaste doelman zou zijn. "Ik dacht dat het een grapje was. Het is toch vreemd dat je een paar maanden geleden nog de beste bent en nu plaats zou moeten maken."

Tijdens de contractonderhandelingen werd niet alleen het toekomstperspectief van Blaak besproken. Voor Verbeek, de tweede keus onder de lat bij Oranje-Rood, werd bepaald dat hij volgend seizoen meer minuten moest krijgen. Het plan was om de speeltijd van beide doelmannen in blokken af te wisselen.

Verkeerde volgorde

Die nieuwe plannen kwamen als een verrassing voor Blaak. De Rotterdammer vertelt dat de club hem eerder had gevraagd om zijn contract met twee jaar te verlengen, en na enige overweging stemde hij toe. "Maar op het tekenmoment waren alle plannen opeens van tafel. Ik zou tweede keeper worden en de speeltijd fifty-fifty delen met Nieki. Dat stond al vast."

Orange Pictures Blaak (rechts) met Verbeek (links)

Dat zat de keeper dwars. "De volgorde had anders moeten zijn; we hadden dit eerst samen moeten bespreken. Nu leek het alsof ik gebruikt werd om Verbeek op te leiden, wat niet past bij deze fase van mijn carrière. Er lijken dan ook andere belangen mee te spelen."

Harry van Hout, bestuurslid bij Oranje-Rood, laat in een reactie weten dat de club inspeelde op eerdere twijfels bij Blaak. "Vanaf oktober waren we al in gesprek en alle opties stonden nog open. Toen Pirmin later werd uitgeroepen tot beste doelman ter wereld, werd hij vastberaden om nog twee jaar eerste keus te zijn, maar wij hadden toen al besloten om Nieki meer speeltijd te geven."

Pro Shots Op 24 januari 2011 maakte Blaak zijn debuut in het Nederlands hockeyteam

"Nieki heeft nog niet het niveau van Blaak, maar hij is talentvol en we willen hem absoluut niet kwijt", legt Van Hout uit. "Blaak wilde wat anders en dat is ook zijn goed recht. Wij hebben gekozen voor de toekomst van de club."

Ondanks enig onbegrip heeft Blaak inmiddels vrede met de beslissing. "Ik heb hier jarenlang met veel plezier gespeeld en wilde mijn carrière graag hier afsluiten. Nu ligt mijn focus op de competitie en de play-offs", zegt hij.

Tussen de twee doelmannen is ook geen wrok. "Ik gun het hem van harte", merkt Blaak op. De drievoudig EK-winnaar was ooit de trainer van Verbeek in de jeugd en gaf hem vorig jaar zelfs een replica van zijn eigen helm. "Ik had hem graag verder geholpen, maar ik vertelde hem dat deze regeling ons niet in onze kracht stelt", legt Blaak uit.

Toekomst

Over interesse hoeft Blaak niet te klagen. De winnaar van olympisch zilver in 2012 heeft dan ook besloten om zijn loopbaan voort te zetten, want "op deze manier wil je het sowieso niet afsluiten." Hij wil nog niet zeggen waar hij naartoe gaat, wel vertelt de keeper dat hij een "ambitieuze" club in het buitenland heeft gevonden.