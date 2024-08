NOS/Anne van Eijk Yibbi Jansen met vader Ronald na de wedstrijd tegen Argentinië

NOS Sport • vandaag, 19:51 Yibbi Jansen kan met goud in voetsporen vader treden: 'Ze is echt opgebloeid' Anne van Eijk Volgt in Parijs de Olympische Spelen Anne van Eijk Volgt in Parijs de Olympische Spelen

Ronald Jansen was in 2000 doelman van de laatste Nederlandse mannenhockeyploeg die olympisch kampioen werd. Nu, 24 jaar later, is hij toeschouwer bij de vrouwenploeg en kijkt hij toe hoe zijn dochter Yibbi Jansen wellicht in zijn voetsporen gaat treden.

Dochter Yibbi staat namelijk na de zege op Argentinië (3-0) net als haar vader in een olympische finale en kan de familie Jansen het derde goud bezorgen. Ronald Jansen won ook goud bij de Spelen van 1996 en heeft er twee in zijn bezit.

"Het is af en toe niet te doen", vertelt hij over zijn rol als vader op de tribune tijdens de Spelen. "Het is toch wel heel apart als je eigen kind onder hoogspanning staat en moet presteren omdat de hele wereld maar verwacht dat je presteert. En dat dan uiteindelijk ook gewoon doet."

Weinig contact

Vader Jansen laat weten tijdens de tweeënhalve week in Parijs niet veel contact te hebben met Yibbi. Zijn dochter vindt overigens zelf dat ze nog wel meer moet winnen om aan het palmares van haar vader te kunnen tippen.

"Toevallig appte ze twee dagen geleden dat ze even wilde bellen. Maar ze heeft mij echt niet nodig, hoor. Ze kan het zelf, ze weet het zelf heel goed. En ze wil ook haar eigen Spelen spelen. Dat gaat tot nu toe heel goed."

6:07 Hockeysters via vlotte zege op Argentinië naar olympische finale

Tijdens het interview komt Yibbi net het stadion uitlopen. Ze voegt zich bij haar familie en krijgt een ferme knuffel van haar vader, die een enorm trotse blik in zijn ogen heeft als hij haar ziet.

Hij heeft ook de moeilijkere periode in haar carrière meegemaakt. Ruim drie jaar geleden, een half jaar voor de Spelen van Tokio, trok Yibbi zelf de stekker uit een olympisch avontuur. "Ze had daar geen zin in onder toenmalig bondscoach Annan", aldus Jansen. Onder Annan, zo kwam later naar buiten, was sprake van een angstcultuur en een onveilig prestatieklimaat.

"Ze was in die periode niet haar beste zelf, maar de afgelopen jaren heb ik haar echt zien opbloeien", kijkt Jansen terug. "Hoe krachtig ben je dan? Ik heb dat maar weinig sporters zien doen. Ze is mentaal echt enorm sterk."

Strafcornerspecialist

Hij ziet in zijn dochter, die de strafcornerspecialist van de ploeg is, een enorme winnaar. "Ze heeft er nu deze Spelen al acht gemaakt en was vandaag ook weer belangrijk met een goal. Het is tegenwoordig niet zo simpel meer om te scoren uit een strafcorner, maar ze doet het goed."

1:46 Jansen: 'We hebben aanvallend met veel lef gespeeld'

Dat Yibbi strafcornerspecialist is, is overigens heel bijzonder, volgens Jansen. "Ik ken geen enkele andere middenvelder die ook strafcorners neemt, normaal gesproken doen verdedigers dat. Yibbi moet veel meters maken op het veld en ook nog de kracht hebben om op het juiste moment toe te slaan met de corner."

Voormalig trainer

Jansen is in de jeugd ook trainer geweest van Yibbi. "Yibbi was altijd heel klein en moest er hard voor werken. Daarom is zij heel technisch geworden."

Hij weet van zijn eigen carrière hoe het is om olympisch kampioen te worden en hoopt dat Yibbi dat ook mag meemaken. "Dat zou betekenen dat haar droom is uitgekomen. Iets waar ze heel haar leven hard voor gewerkt heeft en wat ze wat mij betreft ook dik en dik verdiend heeft."

Ook tijdens de finale, vrijdagavond om 20.00 uur tegen China, zal hij weer op de tribune zitten en hij verwacht dat goud er wel in zit. "Nederland heeft natuurlijk heel veel kwaliteit", zegt Jansen. "En Yibbi ook."