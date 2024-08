Reuters Blijdschap bij hockeysters

NOS Sport • vandaag, 18:59 Hockeysters verslaan Groot-Brittannië en komen Argentinië tegen in halve finale

De Nederlandse hockeysters hebben zich in Parijs met een 3-1 overwinning op Groot-Brittannië geplaatst voor de halve finales van de Olympische Spelen.

Woensdag is Argentinië, dat na shoot-outs van Duitsland won, de tegenstander. Argentinië was tijdens de vorige Spelen in Tokio de tegenstander in de finale. Nederland won toen met 3-1.

Vroege voorsprong

Na 48 seconden was het al raak tegen de Britten. Xan de Waard nam een hoge bal goed aan en schoot beheerst binnen. In het vervolg van het eerste kwart was Nederland dominant, al kreeg ook Groot-Brittannië nog wel een kleine mogelijkheid om te scoren, maar er werd slordig omgesprongen met een strafcorner.

Even later, na ongeveer vijf minuten in het tweede kwart, scoorden de Britten wel uit een strafcorner. Na een sleeppush van Amy Costello scoorde Hannah French uit de rebound.

Reuters Yibbi Jansen raakt haar stick kwijt in duel met Flora Peel

Oranje drong daarna weer aan, maar was onzorgvuldig in de afwerking. Meerdere schoten gingen er niet in en pas uit de vierde strafcorner werd gescoord. Luna Fokke benutte 23 seconden voor rust de rebound van een inzet van Yibbi Jansen.

De Britten vroegen nog een videocheck aan omdat ze een een sticktackle en een slag met de bolle kant zagen, maar na een beraad van enkele minuten besloot de scheidsrechter om geen streep door de goal te zetten.

Nederland swingt niet

Vlak na het begin van het vierde kwart kwam de bevrijdende treffer voor Nederland, dat absoluut niet sprankelde. Fokke maakte haar tweede treffer, na een uitstekende actie van Maria Verschoor. Die laatste pakte de bal af, speelde twee tegenstanders voorbij en schoot op de keeper, waarna Fokke binnen kon tikken.

In het vervolg van het laatste kwart probeerde Groot-Brittannië nog het een en ander. Zo koos de Britse bondscoach om te gaan spelen met elf veldspelers, dus zonder keeper. De zege van Nederland kwam echter niet meer in gevaar.