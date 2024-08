NOS Sport • vandaag, 12:02 Hockeysters winnen laatste groepsduel van Japan: 'Echte wedstrijden komen nu'

3:50 Hockeysters verslaan ook Japan in laatste groepsfaseduel

De Nederlandse hockeysters hebben in Parijs met gemak hun laatste wedstrijd in de groepsfase gewonnen van Japan: 5-1. De regerend Europees en wereldkampioen is op deze Olympische Spelen nog ongeslagen.

Nederland had zich al geplaatst voor de knock-outfase en is nu als groepswinnaar door naar de kwartfinales, die maandag beginnen. Nederland treft dan Groot-Brittannië, de nummer vier uit poule B.

Het was geen monsterzege, zoals in de uitzwaaiwedstrijd waarin Japan dertien treffers om de oren kreeg (13-1). Maar in vergelijking met eerdere wedstrijden op deze Spelen, liep het beter bij Oranje. Er was meer rust en overzicht.

Doelpuntrijk begin

In het eerste kwart leidde de ploeg al met 3-0 na goals van Yibbi Janssen en Frédérique Matla (beide uit de strafcorner) en een prachtig reboundschot van Joosje Burg. Na die sterke start werd de energie gespaard in deze tweede wedstrijd op rij zonder rustdag.

Tegen de verhoudingen in maakte Japan daarna de 3-1, na een schitterende aanval in de cirkel van Shiho Kobayakawa waarbij ze meerdere verdedigsters omzeilde.

Harde backhandslag

In de tweede helft bleef Nederland de betere ploeg, al leidde dat niet direct tot doelpunten. Een harde backhandslag van Marijn Veen ging net naast, vlak daarna miste Luna Fokke. Een spijkerhard schot uit de strafcorner van Matla zorgde wél voor de 4-1.

Veen, die op dit toernooi uitblinkt met haar aanvallende acties, maakte in de slotfase haar derde doelpunt deze Spelen: 5-1.

"We hebben een lekker potje samengespeeld", zei Matla na afloop. Ze noemde het een "zakelijke overwinning", waarin genoeg rust werd gepakt in aanloop naar de kwartfinales. "We hebben onze energie goed gemanaged."

Ook bondscoach Paul van Ass is tevreden. "Het is een knappe overwinning vanuit kalmte in de opbouw. Het streven was vijf goals, dat is gelukt."

Hij is blij dat ze Groot-Brittannië als tegenstander in de kwartfinales treffen: "Dat ligt ons wel, die zijn niet zo snel."