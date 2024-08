Foutloze hockeysters verstevigen koppositie met winst op België

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun vierde groepsduel op de Olympische Spelen gewonnen. Tegen België, dat tot vandaag ook nog foutloos was, boekte Oranje een afgetekende 3-1 zege. Daarmee staan de Nederlandse vrouwen bovenaan in de groep.

Topscorer van toernooi

In het eerste kwart stonden de hockeysters al op een comfortabele 2-0 voorsprong na een handige tip-in van Pien Sanders en opnieuw een rake strafcorner van Yibbi Jansen. Dat was al de zesde voor Jansen, waarmee ze topscorer van het Olympisch toernooi is.