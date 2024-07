NOS Sport • vandaag, 21:53 Hockeysters in eerste duel ruim langs Frankrijk dankzij strafcornerspecialist Jansen

De Nederlandse hockeysters hebben hun openingswedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. Na een moeizaam begin werd uiteindelijk met duidelijke cijfers met gastland Frankrijk afgerekend: 6-2.

Yibbi Jansen, debutante op de Olympische Spelen, eiste een hoofdrol op door vier keer raak te schieten uit een strafcorner.

Oranje speelt de komende week nog vier groepsduels. De eerstvolgende wedstrijd is maandagavond om 19.45 uur tegen Duitsland. Als Nederland bij de eerste vier ploegen eindigt in de groep van zes, plaatst het zich voor de kwartfinales.

Moeizaam begin

Nederland, topfavoriet voor het goud bij het vrouwenhockey, had aanvankelijk veel moeite met Frankrijk. Het gastland staat van alle deelnemers aan het olympisch hockeytoernooi het laagst op de wereldranglijst (20ste) en trok een hechte defensie op voor het eigen doel.

In het eerste kwart was de Franse keeper Lucie Ehrmann de grote uitblinker met enkele belangrijke reddingen. Ze hield knap de nul, maar moest aan het begin van het tweede kwart toch een tegengoal slikken.

Zoals wel vaker was het Frédérique Matla die de ban brak voor Oranje. De spits van Den Bosch kroonde zich op de Olympische Spelen in Tokio al tot topscorer met negen goals en lijkt die prestatie in Parijs te willen herhalen. Met een harde backhand verraste ze keeper Ehrmann voor de 1-0.

Reuters Oranje stuit op de Franse keeper Lucie Ehrmann

Daarna was het hek van de dam en liep Nederland uit naar een ruime voorsprong dankzij strafcornerspecialist Jansen. De SCHC-middenvelder was afgelopen seizoen in de Hoofdklasse al goed voor 19 rake strafcorners en is ook bij Oranje de aangewezen specialist.

Jansen liet in het derde kwart zien waarom. Liefst drie keer mikte ze in deze fase raak uit een strafcorner, waarmee ze Oranje op een 4-1 voorsprong zette. Tussendoor had Frankrijk een goal gemaakt na een slippertje van Lisa Post.

Nadat Frankrijk, tot grote vreugde van de Franse supporters in het stadion, de 4-2 had gemaakt, was het opnieuw Jansen die zich liet gelden. Weer pushte ze overtuigend raak uit een strafcorner, haar vierde treffer van de avond.

ANP Yibbi Jansen

Via een treffer van Joosje Burg, die attent binnentikte na voorbereidend werk van Marijn Veen, stond de 6-2 eindstand uiteindelijk op het bord.

De overige tegenstanders in de groep van Oranje komen morgen in actie. Dan staan onder meer de wedstrijden België-China en Duitsland-Japan op het programma.