Hockeysters spotten sterren in Parijs: 'Ze renden achter Nadal aan en ontmoetten Biles'

De Nederlandse hockeysters kunnen niet wachten tot ze beginnen aan het olympisch toernooi. Maar voordat de speelsters echt los mogen, vermaken zij zich vooral met hele andere zaken. Zoals andere sportsterren spotten in het olympisch dorp.

"De meiden krijgen echt energie van het feit dat alle sporters zo bij elkaar zijn", vertelt trainer Paul van Ass. De coach genoot de afgelopen dagen van het wandelen door het dorp en de acties die zijn speelsters ondernamen.

"Ze ontmoeten echt veel andere sporters, ook grootheden. Op een gegeven moment zagen ze Nadal loslopen, zijn ze achter hem aangerend en hebben ze een erehaag voor hem gevormd terwijl hij bezig was met een interview. Dat vond hij zo mooi, toen is hij met een 'big smile' met iedereen op de foto gegaan. Dat zijn toch de leuke dingetjes in afwachting van de start van zo'n toernooi."

Biles en Alcaraz

Het bleef niet alleen bij de Spaanse grootheid uit het tennis. Ook een andere Spaanse toptennisser werd gestrikt voor een foto: Carlos Alcaraz. "En ze hebben ook Simone Biles ontmoet", vertelt de bondscoach, die zich afzijdig hield.

"Ik had zelf niet de behoefte aan zo'n foto, ik heb namelijk geen social media."

Maar dat betekent niet dat Van Ass vroeger zelf geen olympische idolen had. "Carl Lewis, Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn, dat waren toch wel echt sporters die boven het maaiveld uitstaken, dat vind ik mooi."

De hockeysters waren niet de enigen die op sterrenjacht gingen, ook de hockeymannen wisten Nadal te strikken voor een foto:

Zelf hoopt Van Ass met zijn hockeyploeg deze Olympische Spelen ook weer boven iedereen uit te steken. De hockeyvrouwen zijn favoriet voor goud, maar dat betekent niet dat die medaille ook al binnen is, weet de 63-jarige coach.

"We zijn niet zomaar de bovenliggende partij, daar moeten we wel echt nog wat voor doen. Ja, we zijn de favoriet en de best hockeyende ploeg, maar sport blijft sport. Je moet wel je werk blijven doen. Het is maar de vraag wat er straks gebeurt als het even niet zo lekker loopt op de strafcorners, of als we niet op voorsprong komen."

Oefenwedstrijd tegen Duitsland

Om alvast in het ritme te komen speelde Oranje donderdag een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Ze hockeyden acht keer vijf minuten. "Dit, zodat de speelsters niet meteen in de verzuring komen", aldus de bondscoach.

In die wedstrijd werd ook geoefend op shoot-outs. En dat is best bijzonder, aangezien Duitsland later in het toernooi, in de knock-outfase, de tegenstander kan zijn van het Nederlands team.

"Ja, maar we hebben het wel net wat anders gedaan, hoor. Ik denk zij ook. Dus in de wedstrijd zal het vermoedelijk niet hetzelfde gaan."

Zaterdag om 20.15 uur spelen de Nederlandse hockeysters de eerste wedstrijd, tegen Frankrijk.