Hockeyer Van Ass (32) knokte zich naar Spelen: 'Framing over leeftijd heel vervelend'

Het stond er echt: Seve van Ass. De 228-voudig hockey-international zag zijn naam tussen de zestien spelers die bondscoach Jeroen Delmée selecteerde. Na Rio 2016, Tokio 2021 wordt het nu dus Parijs 2024. De routinier op het middenveld heeft er diep voor moeten gaan, nadat hij in 2023 - vanwege blessureleed - niet werd opgenomen in de ploeg die in Duitsland Europees kampioen werd.

"Ik heb er waanzinnig hard voor geknokt. Ik ben trots en blij dat ik daar mag staan. Natuurlijk heb ik ook twijfels gehad: gaat het lukken? Uiteindelijk sta ik er."

Hoewel de blessures verdwenen, was op het veld de ellende des te groter voor de 32-jarige middenvelder: zijn ploeg HGC degradeerde voor het eerst in de geschiedenis uit de hoofdklasse.

Ineens was niets meer vanzelfsprekend voor de golden boy. Het heeft hem aan het denken gezet. "Het was wel een resetmoment. Wat kan ik nog aanscherpen, veranderen, verbeteren? Ik heb een paar dingen veranderd, onder andere mijn krachtprogramma en dat ik soepel kan bewegen op het hockeyveld."

De olympische selectie Doel: Pirmin Blaak (Oranje-Rood) Verdediging: Lars Balk (Kampong), Justen Blok (Rotterdam), Jip Janssen (Kampong), Joep de Mol (Oranje-Rood), Floris Wortelboer (Bloemendaal) Middenveld: Seve van Ass (HGC), Jorrit Croon (Bloemendaal), Jonas de Geus (Kampong), Floris Middendorp (Amsterdam), Derck de Vilder (Kampong) Aanval: Thierry Brinkman (Bloemendaal), Koen Bijen (Den Bosch), Thijs van Dam (Rotterdam), Tjep Hoedemakers (Rotterdam), Duco Telgenkamp (Kampong) Reservelijst: Steijn van Heijningen (Rotterdam), Derk Meijer (Rotterdam), Tijmen Reyenga (Oranje-Rood)

Van Ass is de meest ervaren hockeyer bij Oranje, maar ook 32 jaar oud. Bondscoach Delmée wilde verjongen en selecteerde onder anderen topscorer aller tijden Jeroen Hertzberger (38) niet meer. Het maakte Van Ass voor deze selectie niet extra nerveus, maar de focus op leeftijd mag er wel af.

"Leeftijd wordt in topsport soms echt tegen je gebruikt, zoals Hertzberger zei. Dat heb ik zelf zo niet ervaren, maar ik merk wel dat mensen om me heen gaan denken dat je oud bent of versleten, terwijl dat misschien nog helemaal niet aan de orde is."

Vindt hij zichzelf oud? Niet echt, is het antwoord. "Tennisser Novak Djokovic is 37, Federer (die op 41-jarige leeftijd afzwaaide) heeft het lang volgehouden. Leeftijden nemen toe, omdat sporters beter met hun lichaam omgaan."

'Framing leeftijd'

Dan ineens fel: "Ik vind de hele framing op het gebied van leeftijd heel vervelend. Ik heb dat niet zo gevoeld vanuit het team en de staf, maar de media en mensen eromheen zijn er wel meer mee bezig. Het heeft me geïrriteerd dat je er vaker mee geconfronteerd wordt."

Wat wordt zijn rol nu in Parijs, binnen de ploeg? "Ik denk dat ik mijn niveau wil en moet laten zien, jongens kan meenemen in wat ze kunnen verwachten qua extra aandacht, qua druk en verwachtingen."

Sneltreinvaart

Bondscoach Delmée is blij met Van Ass. "Seve heeft het goed gedaan. Zijn fitheid was in aanloop van het EK een minpuntje, maar dit jaar heeft hij nergens last van gehad. Hij heeft afgedwongen dat hij mee mag."

Morgen spelen de hockeyers de tweede en laatste uitzwaaiwedstrijd tegen India (de nummer 7 van de FIH-wereldranglijst, Nederland voert de lijst aan).