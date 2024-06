Pro Shots Seve van Ass

NOS Sport • vandaag, 10:10 Routinier Van Ass terug in hockeyselectie voor Olympische Spelen

Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn team bekend gemaakt voor de Olympische Spelen. De opvallendste naam in de selectie van 16 spelers is de meest ervaren van het stel: Seve van Ass. De 225-voudig international begint in Parijs aan zijn derde Spelen.

De selectie speelt van 22 tot en met 30 juni de FIH Pro League als voorbereiding op de Olympische Spelen, waarin tweemaal wordt gespeeld tegen zowel Duitsland als België. Later volgen twee uitzwaaiwedstrijden tegen India (op 16 en 18 juli), waarna de groep naar Parijs afreist.

Terugkeer Van Ass

Van Ass werd in 2023 niet opgenomen in de succesvolle ploeg die in Duitsland Europees kampioen werd. Na een jaar vol blessures was hij volgens bondscoach Delmee niet fit genoeg om het EK te spelen. Jonge talenten als Floris Middendorp en Derck de Vilder kwamen daar bovendrijven, waarmee de dagen van Van Ass in Oranje geteld leken.

Dit seizoen verdwenen de blessures. Maar op het veld was de ellende des te groter voor de 32-jarige middenvelder: zijn ploeg HGC degradeerde voor het eerst in de geschiedenis van de club uit de hoofdklasse.

De selectie Doel: Pirmin Blaak (Oranje-Rood) Verdediging: Lars Balk (Kampong), Justen Blok (Rotterdam), Jip Janssen (Kampong), Joep de Mol (Oranje-Rood), Floris Wortelboer (Bloemendaal) Middenveld: Seve van Ass (HGC), Jorrit Croon (Bloemendaal), Jonas de Geus (Kampong), Floris Middendorp (Amsterdam), Derck de Vilder (Kampong) Aanval: Thierry Brinkman (Bloemendaal), Koen Bijen (Den Bosch), Thijs van Dam (Rotterdam), Tjep Hoedemakers (Rotterdam), Duco Telgenkamp (Kampong)

Het heeft 12 jaar geduurd: eindelijk zullen vader en zoon Van Ass voor het eerst samen op de Spelen staan. Zoon Seve was erbij in Rio 2016 en Tokio 2020. Vader Paul, huidig bondscoach van de Oranje-vrouwen, was bondscoach van de mannen in Londen 2012.

Van Ass senior liet zijn zoon in 2010 debuteren in Oranje, maar selecteerde toptalent Seve in 2012 niet voor de Olympische ploeg.

Uitblinker EK-finale afwezig

Pirmin Blaak is eerste keeper in Parijs. Blaak werd in 2023 tot beste keeper van de wereld gekozen en speelde een sterk seizoen bij zijn club Oranje-Rood, waar hij vanwege een meningsverschil vertrekt.

Blaak was met 'geboorteverlof' tijdens het EK afgelopen jaar. Zijn vervanger Maurits Visser vervulde een hoofdrol in de finale tegen Engeland. De doelman van Bloemendaal pakte twee strafballen. Opmerkelijk genoeg is Visser voor de Spelen niet eens als reserve aangewezen. Die plek is voor Derk Meijer van Rotterdam.

Rampjaar Pieters

Een andere opvallende afwezige is Terrance Pieters. De aanvaller was nog basisspeler op het afgelopen EK en WK, maar valt nu buiten de boot. Hij raakte in maart geblesseerd aan zijn knie. Zonder Pieters werd zijn club Kampong kampioen en speelde het een Europese finale, die het verloor van Pinoké.

Pieters sloot recent weer aan bij het Nederlands team, maar de tijd bleek te kort om zich nog in het team voor Parijs te spelen.

Pro Shots Terrance Pieters

Verder ontbreekt een aantal routiniers dat bij de Olympische Spelen in Tokio nog wel aanwezig was. Voormalig aanvoerder Billy Bakker stopte namelijk na dat toernooi als international, net zoals bijvoorbeeld Mink van der Weerden.

Andere bekende namen zaten in de zogenoemde 'on-hold groep.' Zij werden enkele maanden niet opgeroepen, waarna bondscoach en spelers met elkaar beoordeelden of een interlandloopbaan er nog in zat.

Uit die on-hold groep hadden Jeroen Hertzberger en Sander de Wijn nog doorgewild, maar zij werden niet meer opgeroepen. Robbert Kemperman en Mirco Pruyser besloten zelf te stoppen bij Oranje.