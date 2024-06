Hockeyers noodlijdend HGC degraderen voor het eerst uit hoofdklasse

De hockeyers van HGC zijn voor het eerst sinds de invoering van de hoofdklasse (in 1973) gedegradeerd. Na een 2-1 zege bij Hurley moesten shoot-outs de beslissing brengen vanwege de 4-3 thuisnederlaag van gisteren. Hurley won die shoot-outs voor eigen publiek met 4-2.

De beslissingswedstrijden voor een plek in de Tulp Hoofdklasse waren opzienbarend. In de eerste wedstrijd kwam Hurley op een 4-0 voorsprong. Thuisploeg HGC kwam terug tot 4-3, waardoor het vandaag, in de beslissende wedstrijd opnieuw spannend werd.