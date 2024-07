Pro Shots Anne Veenendaal

Keepster Veenendaal eindelijk eerste keuze bij hockeysters: 'Na EK ging de knop om'

Anne Veenendaal was jarenlang tweede keuze bij Oranje, maar bij de uitzwaaiwedstrijd van de hockeysters voor de Olympische Spelen tegen Japan stond ze dan eindelijk klaar als eerste doelvrouw.

De ploeg van bondscoach Paul van Ass speelde zondag een van de twee uitzwaaiwedstrijden tegen Japan. Er werd met 13-1 gewonnen, met Veenendaal op doel.

"Ik heb er heel lang hard voor gewerkt, alles aan gedaan en ook tegenslagen gehad. Dat dit het resultaat is, is fantastisch", zegt de 28-jarige Veenendaal over het feit dat zij in het Nederlandse doel staat. Nu, en vooral bij de Olympische Spelen in Parijs, die later deze maand beginnen.

Veenendaal was jarenlang de nummer twee achter doelvrouw Josine Koning. Veenendaal kwam als reserve niet in actie op de Spelen van 2021 in Tokio en ook op het afgelopen EK speelde ze niet mee in de knock-outfase.

"Daar krijg je wel een tik van, die moet je verwerken en je moet ervan leren. Dat heb ik gedaan en nu staan we hier."

Haar coach Van Ass vindt dat Veenendaal het in de Pro League goed heeft gedaan en zich 'mentaal heeft losgemaakt'. "Ze ging niet meer zeuren, ze bracht haar beste versie en dat heeft mij overtuigd."

"Het is zo close, maar soms moet je een call maken en dat hoort bij mijn vak. Ik denk wel dat we de goede keuze hebben gemaakt."

Slechts zestien spelers op Spelen Bij 'normale' hockeywedstrijden en -toernooien wordt gespeeld met achttien spelers: elf op het veld, plus zes veldspelers en een reservekeeper op de bank. In de rol van reservekeeper wisselden Koning en Veenendaal vaak om de wedstrijd, om de helft of soms zelfs om het kwart. De Olympische Spelen vormen een uitzondering. Dan mogen er slechts zestien spelers per team op het wedstrijdformulier staan. Een reservekeeper op de bank mag, maar dan is er nog maar plek voor vier veldspelers op de bank. Daar wordt op het hoogste niveau zelden voor gekozen.

"Het EK was het punt waarop ik dacht: de knop gaat om en het is alles of niets", vertelt Veenendaal. "Ik heb het hele jaar met veel rust bij Amsterdam in de goal gestaan en alles van me af laten vallen. Ik voelde me elke wedstrijd heel goed, dat kwam ook in de play-offs naar boven. Voor mijn gevoel ben ik veel constanter geworden."

"Als de keuze niet op mij was gevallen, was ik erg teleurgesteld geweest, maar ook trots omdat ik er alles aan gedaan heb. Het was genoeg, ik sta hier."

'Mooie nieuwe lichting' Bondscoach Van Ass besloot om ervaren spelers als Lidewij Welten, Eva Drummond-de Goede en Margot van Geffen niet te selecteren. "De beste spelers moeten er staan. Ze hadden een superstaat van dienst, alleen kom je op een gegeven moment toch aan het einde van je carrière. Hockey is intensief, een aanslag op je lichaam, je knieën en je herstelvermogen. Ik zag dat er daar verval zat." "We hebben een mooie nieuwe lichting. Het was tijd om door te gaan."

Van Ass ziet dat Oranje tegen Japan weer in het goede ritme komt, nadat de ploeg dit een tijdje kwijt was geweest. Goed nieuws, ook omdat Japan een tegenstander is in Parijs. "We zaten een tijdje in de denkstand."

Hockeysters worden uitgezwaaid naar Spelen: 'Bevrijding' in plaats van 'denkstand'

Een exacte omschrijving van de denkstand geeft Van Ass ook: "Dat houdt in dat je beslissingen uitstelt. Dat je hem naar iemand wil spelen, maar dan denkt: hij staat er beter voor. Dan wordt het dichtgezet, speel je hem alsnog naar de eerste maar die staat ook dicht. Dan zegt iedereen: sorry, maar dat wil ik niet."

"We zijn fit, tactisch sterk en technisch sterk. We moeten niet in de valkuil stappen dat we te lang in de denkstand staat."

Met een ploeg die weer in het ritme komt en de denkstand die is uitgeschakeld, resteert alleen nog de vraag: wat is de andere kant, het andere uiterste van de denkstand? "Bevrijding, totale bevrijding."

"Als je voelt dat mensen hun niveau halen. Beter dan dat kan niet en hoeft ook niet. Dan kom je in de staat van bevrijding en haal je het maximale eruit."