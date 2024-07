NOS Sport • vandaag, 21:11 Hockeysters voorkomen zeldzame nederlaag in slotfase tegen Duitsland

4:14 Nederlandse hockeyers knokken zich in slotfase terug tegen Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. Een achterstand op Duitsland werd pas in de laatste fase van de wedstrijd omgebogen: 2-1.

Nederland is regerend Europees-, wereld- en olympisch kampioen en verliest zelden. Maar tegen Duitsland moest er sinds lange tijd snoeihard worden gewerkt om overeind te blijven.

"Het was een hele goeie test, maar eerlijk is eerlijk: we hebben nog niet al onze wapens ingezet", zei bondscoach Paul van Ass na afloop.

Oranje speelt de komende week nog drie groepsduels. De eerstvolgende wedstrijd is woensdagavond om 20.15 uur tegen China. Als Nederland bij de eerste vier ploegen eindigt in de groep van zes, plaatst het zich voor de kwartfinales.

Start

Duitsland, dat derde staat op de wereldranglijst, zocht meteen de aanval. Het tempo lag hoog, aan beide kanten, maar in het tweede kwart ging de Duitse turbo pas echt aan.

ANP Frédérique Matla

Nederland moest alles geven om Duitsland - dat maar liefst 60 procent balbezit had - te weerhouden van de openingstreffer. Het gebeurt niet zo vaak dat Oranje minutenlang op de eigen helft wordt vastgezet.

Ondanks dat de Duitsers strafcorner na strafcorner kregen, kwamen ze niet tot scoren. Het was keepster Anne Veenendaal die Oranje op de been hield. Een schot van Felice Albers, de beste kans voor Nederland in de eerste helft, belandde op de paal.

Na rust

Ook na rust bleef het een gevecht. Duitsland zette opnieuw hoog druk. De Nederlandse hockeysters maakten fouten die ze normaal gesproken niet maken.

Aan het eind van het derde kwart kwam dan toch dat dodelijke Duitse schot. Charlotte Stapenhorst maakte haar 87ste goal en zette Oranje op een 1-0 achterstand.

Reuters Charlotte Stapenhorst wordt omhelsd na haar openingstreffer

In de rust vlak voor het laatste kwart sprak bondscoach Van Ass de vrouwen flink toe. Snel daarna versierde Nederland dan eindelijk de eerste strafcorner van de wedstrijd.

Raak en opluchting

Olympisch debutant Yibbi Janssen, die tegen Frankrijk liefst vier keer raak mikte uit een strafcorner, deed dat nu opnieuw: 1-1. De opluchting was van de Nederlandse gezichten af te lezen.

Daarna zette Marijn Veen Oranje op voorsprong met een fraai schot uit de draai: 2-1. In de allerlaatste seconde kreeg Nederland nog een strafcorner, terwijl de Duitse keepster al naar de kant was gehaald. Maar die werd heldhaftig uit de goal gehouden.

Waar lag het aan, dat het vandaag zo moeizaam ging? "We gingen pas te laat echt hockeyen", vindt Jansen. "Ik denk dat we ons een beetje te ver terug lieten zakken, waardoor zij veel ruimte kregen", analyseert Veen.

Van Ass vond niet dat het team slecht was, maar zag wel dat de hockeysters moeite hadden met zichzelf. "We verloren iets te veel ballen. Dat is niets voor ons, maar goed, we zijn geen machine."

Hoe gaat de topfavoriet van deze Spelen zich herpakken? "Iedere tegenstander heeft tegen ons niks te verliezen. Wij moeten ervan af dat wij wel iets te verliezen hebben. Als we met bluf en lef naar voren stappen, zijn we de betere ploeg."

Woensdag komt Oranje in actie tegen China, vrijdag volgt België en zaterdagochtend Japan. Maandag beginnen de kwartfinales.