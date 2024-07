Hockeysters maken povere indruk, maar kloppen zonder publiek ook China

Onder omstandigheden die aan het olympisch toernooi van Tokio deden denken, hebben de Nederlandse hockeysters ook aan hun derde groepswedstrijd op de Spelen in Parijs drie punten overhouden. Indrukwekkend was het niet wat de vrouwen van bondscoach Paul van Ass lieten zien tegen China, maar gewonnen werd er wel: 3-0.

Stond drie jaar geleden in Japan de coronapandemie publiek op de tribunes in de weg, tijdens de avondwedstrijd van de Oranje-hockeysters zou er weleens noodweer kunnen losbarsten. Omdat de organisatie in dat geval problemen voorzag met in allerijl vertrekkende fans, werden die op voorhand al geweerd.