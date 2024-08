Eerste celstraffen voor rellen VK, vanavond weer veel demonstraties verwacht

In het Verenigd Koninkrijk zijn drie mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor hun rol bij de rellen van vorige week. Een man werd veroordeeld tot drie jaar cel vanwege zijn deelname aan rellen in Southport . De twee anderen kregen dertig en twintig maanden celstraf opgelegd voor geweldpleging in Liverpool.

Immigratiecentra

Op basis van desinformatie dat een islamitische bootvluchteling de dader was, viel een woedende menigte een dag later een moskee in Southport aan. In de dagen die volgden, verspreidde de onrust zich naar verschillende Britse steden.