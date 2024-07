EPA Mike Maignan en Théo Hernández

Frankrijk neemt strafschoppen beter dan Portugal en gaat naar halve finales EK

Frankrijk heeft zich ten koste van Portugal voor de halve finales van het EK geplaatst. In Hamburg werd er in de reguliere speeltijd en de verlenging niet gescoord. Frankrijk nam de strafschoppen beter.

João Félix miste als enige Portugees een strafschop. Hij schoot op de paal. De Fransen waren allemaal trefzeker, Théo Hernández schoot de vijfde en laatste overtuigend binnen.

Op 9 juli is Spanje in München de tegenstander in de halve finales. Morgen staan de andere kwartfinales tussen Engeland en Zwitserland (18.00 uur) en tussen Nederland en Turkije (21.00 uur) op het programma.

Klassieker

Met Portugal - Frankrijk stond er een echte klassieker op het programma. De confrontatie kent een rijke historie aan meeslepende wedstrijden. Op het EK van 1984 besliste Michel Platini de halve finale namens gastland Frankrijk tegen het einde van een bloedstollende verlenging in Marseille (3-2).

In 2000 viel de beslissing in de halve finales opnieuw tegen het einde van de verlenging. Zinédine Zidane sloeg toe vanaf de strafschopstip en maakte de golden goal. In 2006 ging het in de halve finales van het WK opnieuw mis voor Portugal. Zidane werd in München weer matchwinner.

AFP Michel Platini maakt het winnende doelpunt in 1984

De grote revanche kwam voor Portugal in de EK-finale van 2016. Éder maakte in de de verlenging het winnende doelpunt en bezorgde Portugal de eerste grote prijs. Het was de enige overwinning van Portugal op Frankrijk in de laatste veertien duels.

Leão lichtpunt in eerste helft

De editie van vanavond in Hamburg kwam wat moeizaam op gang. Portugal had het meeste balbezit en Rafael Leão was de gevaarlijkste man. De snelle buitenspeler van AC Milan was tegenstander Jules Koundé meerdere keren de baas.

Met een hakje stuurde Leão in één beweging Nuno Mendes weg, maar het vervolg van laatstgenoemde liet te wensen over. Waar Ronaldo om de bal vroeg, miste de voorzet van Mendes richting.

Reuters Ronaldo en Mbappé hebben oogcontact

Reuters Maignan redt

Tegen het einde van de eerste helft werd Frankrijk iets sterker, zonder echt gevaarlijk te worden. Een schot van Théo Hernández ging recht op Diogo Costa af en een voorzet van Mbappé werd door de Portugese keeper weggebokst.

De tweede helft bracht meer spektakel. João Cancelo gaf met buitenkant rechts een fraaie pass op Bruno Fernandes, die hard en laag uithaalde. De Franse keeper Mike Maignan bracht redding. Even later redde Maignan opnieuw bij een nog grotere kans, voor Vitinha op aangeven van Leão.

Voor Frankrijk kreeg Randal Kolo Muani een opgelegde kans. Waar hij in de achtste finale tegen België via Jan Vertonghen trefzeker was geweest, ging de bal nu via het been van Rúben Dias naast. Ook Eduardo Camavinga schoot naast.

Uitblinkers achterin

In de 85ste minuut kon Cristiano Ronaldo aanleggen voor een vrije trap. De 39-jarige Portugees knalde de bal hard in de muur. Het bleef voor de EK-topscorer aller tijden wachten op zijn eerste goal op dit toernooi.

De uitblinkers waren niet de steraanvallers Ronaldo en Kylian Mbappé, maar de verdedigers, met name Pepe en William Saliba. Even was er schrik om Mbappé, toen Bernardo Silva de bal van dichtbij op het hoofd en masker van de Fransman kopte. Mbappé kon echter verder.

AFP William Saliba en Cristiano Ronaldo

Reuters Cristiano Ronaldo

In de verlenging zette Mbappé meteen aan voor een dribbel, maar hij liep zich vast. En twee minuten later had Ronaldo zichzelf en Portugal kunnen verlossen. Invaller Francisco Conceição legde terug vanaf de achterlijn en Ronaldo had de 1-0 voor het inschieten. Hij schoot echter hoog over.

Halverwege de verlenging werd Mbappé gewisseld. Met een ijszak op zijn bezeerde hoofd nam hij plaats op de bank. Bradley Barcola was zijn vervanger. Ronaldo bleef wel staan bij Portugal, waar João Félix inviel voor Leão.

De Portugese invaller kon zich gelijk onsterfelijk maken, maar kopte een verre voorzet van Conceição in het zijnet. Ook Nuno Mendes liet in de slotminuut nog een goede kans liggen.

Deze editie van de klassieker werd eens niet in de verlenging beslist, maar met strafschoppen. Ronaldo schoot de eerste van Portugal binnen, maar het was niet voldoende. Mbappé vierde het feestje met de Fransen.