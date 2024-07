Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 20:37 Merino kopt Spanje diep in verlenging langs gastland Duitsland naar halve finales

Spanje heeft ten koste van Duitsland de halve finales bereikt op het EK. De Spanjaarden stonden een groot deel van de tweede helft op voorsprong, slikten vlak voor tijd de gelijkmaker, maar kwamen die in de verlenging te boven: 2-1.

Mikel Merino besliste de wedstrijd met een rake kopbal in de 119de minuut.

1:31 Merino kopt Spanje in 119de minuut op fraaie wijze naar halve finales EK

Het kwartfinaleduel werd op voorhand beschouwd als finalewaardig. Een treffen tussen twee titelfavorieten, beide al drievoudig Europees kampioen. Een herhaling van de eindstrijd op het EK 2008 ook. En toch vooral een duel tussen smaakmakers, spelers die met spelvreugde en verrassingen iets extra's bieden.

Lamine Yamal en Nico Williams van Spanje, Jamal Musiala en Florian Wirtz bij Duitsland. Mede door wat die jongelingen tot nu toe al hadden laten zien op dit toernooi keken liefhebbers uit naar wat zich in Stuttgart zou afspelen.

Maar uitblinken bleek in deze fase van het toernooi niet zo makkelijk. De wedstrijd werd op het scherpst van de snede gespeeld. Strijd boven schoonheid.

Reuters Toni Kroos (8) maakt al vroeg een eind aan de wedstrijd van Pedri.

De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann koos daar bewust voor. Hij hield Wirtz, niet voor het eerst, op de bank ten faveure van counterspecialist Leroy Sané. Op het middenveld koos hij met Emre Can, in plaats van Robert Andrich, voor flexibiliteit en snelheid als antwoord op de technici op het Spaanse middenveld.

Spanje frisser

Voor rust oogde Spanje frisser; de gebruikelijke basisklanten van bondscoach Luis De La Fuente probeerden veel, maar kwamen in de eerste helft niet verder dan schoten van buiten de zestien.

Duitsland, dat veel moest tegenhouden, kreeg na 21 minuten de grootste kans van de eerste helft. Bij een soepel lopende aanval kon Kai Havertz net niet scherp genoeg inkoppen uit een voorzet van Joshua Kimmich.

Spanje had daarvoor al moeten wisselen. Pedri, middenvelder van Barcelona, was onder de voet gelopen door Toni Kroos. De routinier van Real Madrid bleek niet bezig aan zijn laatste dans, maar zijn laatste gevecht. Hij streed voor elke meter en flirtte meermaals met een gele kaart, die hij pas in de tweede helft kreeg,

Zijn jonge Spaanse slachtoffer werd vervangen door Dani Olmo. Het bleek een geluk bij een ongeluk voor 'La Roja'. Want juist Olmo, al jaren spelend bij het Duitse RB Leipzig, scoorde.

1:22 Olmo schiet Spanje op 1-0 tegen Duitsland in kwartfinale EK

De invaller ontving de bal van dribbelaar Lamine Yamal op randje zestien, vanwaar zijn teamgenoten het al zo vaak probeerden, en schoot raak (1-0).

Spelbeeld kantelt

De Duitsers hadden na de Spaanse treffer in de 52ste minuut nog alle tijd om in ieder geval gelijk te maken. Het spelbeeld kantelde in hun voordeel, maar de grote kansen die volgden, waren niet besteed aan spits Havertz en de populaire pinchhitter Niclas Füllkrug.

Maar vlak voor tijd werd het alsnog 1-1. Invaller Wirtz dook voor het doel op en promoveerde een gewonnen kopduel van Kimmich van dichtbij tot doelpunt.

1:20 Wirtz maakt in 89ste minuut gelijk tegen Spanje in kwartfinale EK

Met die 1-1 dwong Duitsland een verlenging af. Dertig minuten voetbal tussen ploegen die door veel wissels niet meer in balans waren. Nagelsmann had aanvallend ingestelde spelers van de bank laten komen, wat hij nog snel probeerde te repareren door verdediger Waldemar Anton te brengen voor spits Havertz.

De La Fuente had vooral middenvelders gebracht, ten koste van de complete Spaanse voorhoede. Spanje schoot nog een paar keer van afstand, maar kwam verder nauwelijks nog onder het Duitse overwicht uit.

Strafschop?

Ook de Spaanse keeper Unai Simón werd echter nauwelijks op de proef gesteld. Füllkrug en de in dit soort wedstrijden onvermijdelijke invaller Thomas Müller hadden het vizier niet op scherp.

De Duitsers smeekten dan maar om een strafschop, toen Marc Cucurella de bal tegen de arm kreeg bij een schot van Musiala. Arbiter Anthony Taylor zorgde niet voor het eerst voor verwarring en wilde er niets van weten.

Strafschoppen leken onvermijdelijk, totdat Olmo zijn rechtervoet nog eens liet spreken. Met een afgemeten voorzet bediende hij invaller Merino, die met zijn hoofd 2-1 maakte en het gastland in rouw dompelde.

Frankrijk of Portugal

De tegenstander van Spanje in de halve eindstrijd komt uit de wedstrijd Portugal-Frankrijk, die later op de avond wordt gespeeld. Daniel Carvajal, die in de slotminuut van de verlenging zijn tweede gele kaart kreeg, Robin Le Normand en Álvaro Morata zijn geschorst voor de halve finale.