ProShots Toni Kroos

NOS Voetbal • vandaag, 11:23 Laatste dans Toni Kroos? 'Wij hopen hem naar zijn pensioen te schieten'

"Duitsland is misschien een van de favorieten, maar wij hopen toch echt Toni Kroos naar zijn pensioen te schieten."

Joselu lacht. De aanvaller van Spanje is Kroos' teamgenoot bij Real Madrid en is goed bevriend met de 34-jarige middenvelder. Maar voor vanavond, als Spanje om 21.00 uur tegen Duitsland speelt in de kwartfinales van het EK, wenst hij hem even het slechtste scenario toe.

3 maart 2010, München. Duitsland oefent tegen het Argentinië van onder anderen Juan Sebastián Verón en Walter Samuel en langs de zijlijn staat de 20-jarige Kroos te trappelen om zijn debuut te maken. Hij komt erin voor Mesut Özil, maar kan een nederlaag niet voorkomen.

Sensationeel einde

Nu, veertien jaar, vier maanden en twee dagen later, kan de middenvelder met het Duitse team de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan spelen als er opnieuw een nederlaag volgt.

"Ik ga er alleen niet vanuit dat dit mijn laatste wedstrijd gaat zijn. Ik ga er alles aan doen om Joselu's droom niet uit te laten komen", reageert Kroos. "Mijn doel is namelijk om het EK te winnen, dat zou een sensationeel einde zijn van mijn carrière."

0:53 Kroos hoopt dat de wens van Joselu niet uitkomt: 'Gaan we alles aan doen'

Toch moet de Duitse middenvelder wel erkennen dat het einde van zijn loopbaan door zijn hoofd spookt. In zijn 114de interland treft hij Spanje en de statistieken van de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente zijn tot nu toe indrukwekkend.

'Er zijn dingen veel makkelijker dan het EK winnen'

Spanje won tot nu toe alle wedstrijden op het EK, er werden maar liefst negen treffers gemaakt en de ploeg kreeg er maar één tegen. Daarnaast verloren de Spanjaarden deze eeuw nog geen wedstrijd van de Duitsers.

"Natuurlijk zit het in je hoofd dat het de laatste kan zijn, maar dat was in de achtste finales ook zo. Dat stoorde mij niet. Natuurlijk probeer ik ervoor te zorgen dat we de finale halen en dat we die winnen. Er zijn alleen zo veel dingen makkelijker dan het winnen van het EK. Als ik afscheid moet nemen zonder titel is dat zo. Ik ben ook blij zonder voetbal."

AFP Kroos op de laatste training voor Spanje

Maar zover is het nog niet. Het eigen land trots maken, dat is wat Kroos het liefst wil als slotstuk van zijn carrière. Om het EK in eigen land te winnen, moet de ploeg van Julian Nagelsmann dinsdagavond dus eerst langs Spanje.

Kroos: "Ik denk dat we echt wel een goede kans maken. De Spanjaarden spelen goed, daar moet je ze de eer voor geven, maar wij doen dat ook. Ik denk dus dat het een heel interessante wedstrijd gaat worden, het wordt zeker niet saai. Tenminste, dat zegt mijn gevoel."

'Ik kan niks beter dan voetballen'

Saai wordt het hopelijk ook niet na de loopbaan van de 34-jarige middenvelder. Hij is van plan om er meer te zijn voor zijn eigen kinderen, maar ook om een voetbalschool te openen in Madrid.

"Hoewel er nooit meer iets zal zijn wat ik beter kan dan voetballen, kijk ik erg uit naar die nieuwe levensfase. Op een gegeven moment komt die dag voor elke voetballer en ik kies hem liever zelf uit."

Als het aan de 113-voudig international ligt, wordt die dag dus 14 juli 2024. veertien jaar, vier maanden en elf dagen na zijn interlanddebuut. Met een grote trofee in zijn handen.

"Daarvoor ben ik ook teruggekeerd bij de nationale ploeg. Alles stond in het teken van het winnen van het EK."

Graag hoort de NOS wat jij als bezoeker van de EK-sectie vindt en hoe we deze in de toekomst kunnen verbeteren. Zou jij ons willen helpen door een aantal vragen te beantwoorden? Klik hier voor de vragenlijst.