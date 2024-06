NOS

NOS Voetbal • vandaag, 17:06 Musiala, Kvaratschelia en Kroos; analytici kiezen beste speler groepsfase EK

Nu de groepsfase van het EK voetbal erop zit, is het even tijd om te resumeren. In 36 groepswedstrijden is er 81 keer gescoord (een bescheiden gemiddelde van 2,25 doelpunten per wedstrijd), waarvan maar liefst 7 keer in eigen doel. En hoewel ze niet allemaal overtuigen, zijn alle favorieten wel door naar de achtste finales.

Welke speler heeft in de groepsfase de beste indruk gemaakt? NOS-analytici Imke Courtois, Pierre van Hooijdonk, Youri Mulder en Leonne Stentler kiezen hun favoriet.

Toni Kroos

Stentler gaat voor de oude rot Toni Kroos. De 34-jarige Duitse middenvelder heeft zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid al gespeeld en stopt zelfs helemaal als voetballer na het EK. Stentler ziet Kroos als belangrijkste speler van gastland Duitsland en zelfs de hele groepsfase.

"Kroos heeft de meeste passes verstuurd van alle spelers tot nu toe, namelijk 324. Daarvan kwam 96 procent aan. Ongelofelijke cijfers. Daarbij gaf hij 23 voorzetten, alleen Christian Eriksen gaf er meer. Kroos is ontzettend belangrijk voor Duitsland, dat vooral de eerste twee wedstrijden goed voor de dag kwam."

AFP Toni Kroos in de EK-wedstrijd tegen Hongarije

Het meest opvallende is dat Kroos ook al gestopt was bij Duitsland, na het vorige EK. Bondscoach Julian Nagelsmann smeekte Kroos om terug te komen om zijn kwakkelende elftal te helpen. Afgelopen maart hapte Kroos toe en maakte hij zijn rentree in het Duitse elftal.

"Dat maakt het natuurlijk nog mooier. Hij komt terug en laat het ook nog zien. Met Ilkay Gündogan voor hem en Robert Andrich naast hem vormen ze samen een mooi gebalanceerd middenveld."

Jamal Musiala

Courtois en Van Hooijdonk kiezen voor een andere Duitser: de 21-jarige Jamal Musiala van Bayern München, die - op papier - als rechter aanvallende middenvelder speelt in het 4-2-3-1 systeem van Nagelsmann. Musiala maakte de eerste twee wedstrijden een doelpunt.

Van Hooijdonk: "Musiala is nog zo jong, maar nu al zo belangrijk voor het Duitse elftal. Hij brengt creativiteit, heeft snelheid, overzicht. Dat zie je ook aan zijn acties en doelpunten. Die zijn van grote schoonheid."

Bekijk hieronder de doelpunten van Jamal Musiala op het EK tot nu toe.

Courtois sluit zich daarbij aan. "Ik kan het meest genieten van Musiala. Het valt op dat veel spelers die het goed doen tijdens dit EK jonge talenten zijn. Zo blinken ook Arda Güler (19 jaar) bij Turkije, Lamine Yamal (16 jaar) bij Spanje en Musiala's teamgenoot Florian Wirtz (21 jaar) uit op dit toernooi."

"Maar Musiala is de beste van alle jonge talenten. Je kunt nu al een team om hem heen bouwen, en hij is ook de leukste speler om naar te kijken. Door zijn dribbels en intrinsieke kwaliteiten. Daarbij is hij ook het meest stabiel. Daarom viel hij in de wedstrijden meer op dan bijvoorbeeld Wirtz", aldus Courtois.

Chvitsja Kvaratschelia

Mulder gaat voor Chvitsja Kvaratschelia, een speler van debutant Georgië. Dat versloeg in de derde speelronde zeer verrassend Portugal, waardoor Georgië zich op kan maken voor een achtste finale tegen titelkandidaat Spanje.

Georges Mikautadze, die afgelopen seizoen bij Ajax speelde, maar inmiddels terug is verkocht aan het Franse Metz, maakte in alle groepswedstrijden een doelpunt en is daarmee topscorer van het EK. Maar Mulder kiest voor Kvaratschelia, de 23-jarige buitenspeler van Napoli die een lastig seizoen kende.

Bekijk hieronder het doelpunt van Kvaratschelia tegen Portugal:

0:39 Kvaratschelia straft Portugese fout af met snelle openingsgoal

Kvaratschelia werd vorig jaar nog kampioen met Napoli, maar had het afgelopen seizoen een stuk moeilijker. Hij maakte in zijn tweede seizoen nog wel elf doelpunten in de Serie A, maar één minder dan in het kampioensjaar. Maar Napoli eindigde op een teleurstellende tiende plek.

Even leek Kvaratschelia die mindere vorm mee te nemen naar het EK, met weinig sprankelende optredens tegen Turkije en Tsjechië. Mulder: "Maar in de derde groepswedstrijd tegen Portugal was daar ineens zijn klasse. Niet alleen dankzij zijn doelpunt na anderhalve minuut, maar vooral omdat hij de druk van zijn land op zijn schouders neemt als het er écht om gaat."

Georgië moest winnen om voor het eerst in de historie de knock-outfase van een eindtoernooi te bereiken. Portugal speelde dan wel met een veredeld B-elftal, Cristiano Ronaldo stond gewoon in de spits. Maar het was Kvaratschelia die de show stal.

"Echt een schitterende speler. Tegen Portugal had hij zoveel goede acties, maar hij viel ook op door zijn inzet, zijn techniek, zijn snelheid. Dankzij hem staat Georgië nu in die historische achtste finale."