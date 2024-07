NOS Het EK-programma van 2 juli

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Guten Morgen EURO 2024: Oranje wil eerste knock-outzege sinds 2004, Güler Turkse hoop

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Het zal je vast niet zijn ontgaan: het Nederlands elftal komt vandaag in actie. Om 18.00 uur neemt Oranje het in München in de achtste finales op tegen Roemenië. Normaal gesproken is Nederland de favoriet, maar een blik in de geschiedenisboeken maakt duidelijk dat Nederland al lang geen knock-outwedstrijd op een EK heeft gewonnen.

Op het EK in 2021 was Tsjechië in de achtste finales te sterk, voor het EK 2016 was Nederland niet geplaatst, op het EK 2012 gingen alle groepsduels verloren en op het EK 2008 was het Rusland van Guus Hiddink een maatje te groot in de kwartfinales.

De laatste keer dat Oranje een knock-outwedstrijd op een Europees Kampioenschap won, was in 2004. Toen werd er in de kwartfinales met Zweden afgerekend, al gebeurde dat wel pas na strafschoppen.

2:45 EK 2004: in de Algarve wint Oranje eindelijk eens met strafschoppen

De laatste keer dat Nederland in reguliere speeltijd een knock-outduel op een EK won? Tegen voormalig Joegoslavië in de kwartfinales van het EK 2000 (6-1).

Zijn er bij Roemenië nog spelers om op te letten?

Zeker, denk bijvoorbeeld aan keeper Florin Nita. Hij werkte als kind in een fabriek, brak pas laat door in het voetbal, maar is nu eerste doelman van zijn land. Lees hier zijn bijzondere levensverhaal.

Verder zit de kracht van de Roemenen vooral in het collectief, vertelt oud-Ajacied George Ogararu. "De kracht van dit team is de eenheid", aldus Ogararu. "Dit Roemenië staat altijd compact, speelt vol discipline en is sterk op de counter."

Mogelijke Oranje-tegenstanders in actie

Mocht Oranje erin slagen om Roemenië uit te schakelen, dan kan het om 21.00 uur direct kijken naar de volgende tegenstander. Dan staan Turkije en Oostenrijk namelijk tegenover elkaar, en de winnaar van die wedstrijd is de tegenstander van de winnaar van Nederland-Roemenië.

De historici onder ons weten: Oostenrijk-Turkije is een herhaling van een strijd in 1683. De Ottomanen waren destijds op veroveringstocht door de Balkan en helemaal opgerukt tot Wenen, maar slaagden er niet in die stad te veroveren. Dit mislukte beleg van Wenen wordt gezien als het begin van het einde van het Ottomaanse Rijk, waar Turkije later uit voortkwam.

In 2024 staan er alleen sportieve belangen op het spel. De hoop van de Turken is gevestigd op de pas negentien jaar oude Real Madrid-speler Arda Güler. Hij staat bekend als een van de grootste talenten ter wereld en maakte in de openingswedstrijd van dit EK een geweldige goal.

0:50 Tienersensatie Güler schiet Turkije op sensationele wijze naar 2-1

Aanvoerder Hakan Çalhanoglu geschorst. Slecht nieuws voor de Turken, die geen van de laatste vier interlands (oefenpotjes niet meegerekend) zonder hem wisten te winnen. Kan oud-Feyenoorder Orkun Kokcü hem doen vergeten op het Turkse middenveld?

Aan Oostenrijkse zijde is de stemming opperbest. Het land eindigde als eerste in een groep met Nederland, Frankrijk en Polen en scoorde al zes keer op dit EK.

Eerder maakte Oostenrijk er ook zes in een oefenduel met Turkije in maart van dit jaar. Liefst 6-1 werd het toen tegen een verbijsterd Turkije, mede dankzij een hattrick van Michael Gregoritsch.

Achtste finales en Studio Fußball bij de NOS De achtste finale tussen Nederland en Roemenië is om 18.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Start en is te beluisteren op NPO Radio 1. De voorbeschouwing start om 16.45 uur. Voor blinden en slechtzienden is dit duel met audiodescriptie te volgen op NPO 1 Extra. De aftrap van Oostenrijk-Turkije is om 21.00 uur en ook die wedstrijd is via de eerdergenoemde NOS-kanalen te volgen. Om 20.18 uur begint Studio Fußball. Daarin volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK op de voet, vanavond met Marco van Basten, Bart Vriends en Oguzhan Özyakup. Via een liveblog blijf je in de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws.