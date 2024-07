Tientallen gewonden na turbulentie, vliegtuig maakt noodlanding in Brazilië

@PichiPastosa, via X

Tientallen passagiers van een vlucht van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa zijn gewond geraakt na hevige turbulentie. De Boeing 787-9 Dreamliner met 325 passagiers was vanochtend vroeg op weg van Madrid naar Montevideo, de hoofdstad van Uruguay.

Het toestel maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in Natal, in het noordoosten van Brazilië. Volgens de Braziliaanse nieuwssite g1 moesten dertig mensen worden behandeld en zijn zeker tien van hen naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden hadden onder meer botbreuken en verwondingen in het gezicht.