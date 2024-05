Dode en tientallen gewonden na hevige turbulentie op vlucht Singapore Airlines

Op een vlucht van Singapore Airlines van Londen naar Singapore is iemand omgekomen in een toestel dat te maken kreeg met hevige turbulentie. Volgens Britse media raakten daarnaast dertig passagiers gewond.

Het toestel, een Boeing 777-300ER, maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in de Thaise hoofdstad Bangkok, waarna meerdere gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens de luchtvaartmaatschappij waren er 211 passagiers en 18 bemanningsleden aan boord in het vliegtuig.

Singapore Airlines laat weten zijn diepste medeleven te betuigen aan de nabestaanden van het slachtoffer. Er zijn verder geen details bekendgemaakt over de omgekomen passagier of de toestand van de gewonden.

Daling van 2000 meter in enkele minuten

Via Flightradar24 is te zien dat het toestel in de buurt van Thailand binnen enkele minuten 2000 meter daalde. 10 minuten later zette het de daling in voor de noodlanding in Bangkok.