Georgië strijdend ten onder tegen Spanje, dat Duitsland treft in kwartfinales

Het onvergetelijke EK-sprookje van Georgië is uit, ondanks dappere weerstand tegen favoriet Spanje in de achtste finales. De Georgiërs kwamen in Keulen zelfs op voorsprong, maar incasseerden voor rust de gelijkmaker en bogen in de tweede helft: 4-1.

Spanje plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. Daarin wacht op 5 juli in Stuttgart gastland Duitsland. Voor Georgië was het bereiken van het EK al een historische prestatie en het overleven van de groepsfase een nieuw hoogtepunt. Een nieuwe stunt bleef uit.

Beide landen kenden elkaar nog van de kwalificatie, toen Spanje uit met 7-1 won en thuis met 3-1. Volgens verwachting had Spanje vanaf de start een enorm overwicht, maar ondanks dat eenrichtingsverkeer was het lastig gaten te vinden voor de favoriet.

Bovendien gaf Spanje veel ruimte weg en daar maakte Georgië uitstekend gebruik van. De ploeg van de Franse bondscoach Willy Sagnol kwam er af en toe razendsnel uit. De mooiste uitbraak leidde in de 18de minuut zelfs tot de openingsgoal.

Eigen goal Le Normand

Georgië verplaatste het spel snel van links naar rechts en daar had Otar Kakabadze een messcherpe voorzet in huis. Chvitsja Kvaratschelia was klaar om af te ronden, maar de dreiging van de Napoli-ster bleek al voldoende.

Via het lichaam van de Spaanse verdediger Robin Le Normand ging de bal in het doel, tot ongeloof van de Spanjaarden en tot vreugde van de Georgiërs.

0:55 Georgië op voorsprong tegen Spanje na eigen doelpunt Le Normand

Daarna bleef Georgië gevaarlijk, via vooral Kvaratschelia en ex-Ajacied Georges Mikautadze. Laatstgenoemde claimde een strafschop, maar ging na een duel met Le Normand veel te makkelijk liggen.

De omsingeling van het Georgische doel ging gewoon verder. Regelmatig stuitte Spanje op een van die andere Georgische helden: Giorgi Mamardasjvili. De doelman van Valencia redde onder meer op schoten van Fabián Ruiz en Marc Cucurella.

Bij een redding op een kopbal van Daniel Carvajal kreeg hij hulp van ex-Vitesse-speler Goeram Kasjia, de aanvoerder. Lang hield Georgië stand, maar in de 39ste minuut was het toch raak. Er was precisiewerk nodig om de Georgische muur te breken.

Nico Williams, de uitblinker van de tweede groepswedstrijd tegen Italië, vond Rodri op de rand van het strafschopgebied. Rodri behield de rust, nam aan met rechts en schoot met links precies langs Mamardasjvili in de hoek.

De VAR ging de goal nog wel checken, want de Spaanse spits Álvaro Morata stond buitenspel. De vraag was of het hinderlijk buitenspel was, maar de VAR oordeelde dat het niet zo hinderlijk was als in het geval van Denzel Dumfries bij de afgekeurde goal van Xavi Simons van Oranje tegen Frankrijk.

Met een 1-1 stand gingen de teams rusten en dat betekende dat er voor de Georgiërs nog niets verloren was, ondanks zestien Spaanse doelpogingen. Dat bleek ook bij het begin van de tweede helft.

Spanje loopt uit na rust

Kvaratschelia kreeg de bal en zag dat de Spaanse doelman Unai Simon ver voor zijn doel stond. De aanvaller twijfelde niet en waagde van eigen helft een doelpoging. Het was het proberen waard, maar de inzet ging naast. Geen doelpunt van het toernooi voor de vedette.

Helaas voor de Georgiërs viel de goal al snel aan de andere kant. Na twee reddingen van Mamardasjvili was de keeper kansloos op een kopbal van Fabián Ruiz. De fraaie indraaiende voorzet was van Lamine Yamal.

Het Spaanse wonderkind had zelf de 3-1 op zijn schoen, maar schoot naast. Voor Georgië was het wachten en loeren op een kans. Die kwam er nog. Giorgi Tsitaisjvili schoot echter heel wild naast.

Een eigen goal van de Georgiër Giorgi Gvelesiani werd afgekeurd vanwege buitenspel van Yamal, maar een kwartier voor tijd besliste Nico Williams de wedstrijd. De dribbelaar van Athletic kapte zich vrij en schoot over de glijdende Kasjia en doelman Mamardasjvili prachtig hoog binnen.

De strijd was gestreden en invaller Dani Olmo maakte er nog knap 4-1 van. Yamal mocht nog een keer een vrije trap nemen, maar de eerste EK-goal van het supertalent bleef uit. Mamardasjvili stond het niet toe.