Oranje naar achtste finales EK dankzij nederlaag Albanië

De nederlaag van Albanië tegen Spanje is goed nieuws voor het Nederlands elftal: door dit resultaat is Oranje, zonder zelf te spelen, door naar de achtste finales op het EK.

Morgen speelt het Nederlands elftal om 18.00 uur tegen Oostenrijk. Zowel Nederland als Oostenrijk maakt nog kans op de groepswinst, net als Frankrijk. Het laatste land in de groep, Polen, is al zeker van de laatste plaats.

Italië door

Ook Italië mag zich gaan opmaken voor de knock-outfase. De Italianen speelden in dezelfde groep als Spanje met 1-1 gelijk tegen Kroatië en sluiten de groepsfase af als nummer twee. De Kroaten eindigen als derde, maar met slechts twee punten en een negatief doelsaldo, waardoor Luka Modric & co moeten hopen op een klein wonder.