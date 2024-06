NOS Voetbal • vandaag, 23:00 Zaccagni schiet Italië ver in blessuretijd naar achtste finales, Kroatië bibbert

5:11 Italië maakt ver in blessuretijd gelijk en is door, Modric en Kroatië in mineur

Italië heeft zich dankzij een doelpunt ver in blessuretijd geplaatst voor de volgende ronde van het EK. Mattia Zaccagni bezorgde de Italianen op de valreep een 1-1 gelijkspel tegen Kroatië, dat punt was voldoende om beslag te leggen op de tweede plek in groep B.

De Italianen spelen nu in de volgende ronde tegen Zwitserland, die wedstrijd is zaterdag om 18.00 uur. Voor de Kroaten wordt het afwachten, zij kunnen als nummer drie in de groep nog door, maar met twee punten lijkt dat een lastig verhaal te worden. In de andere wedstrijd in de groep won Spanje van Albanië, waardoor de Spanjaarden als eerste doorgaan.

Luka Modric leek de grote man te worden. De 38-jarige sterspeler miste een strafschop, maar zette zijn land even later op een 1-0 voorsprong. Daarmee werd hij de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK.

NOS De einstand in groep B

Italië had vooraf aan een gelijkspel genoeg voor het bereiken van de volgende ronde, Kroatië moest winnen. De Kroaten begonnen dan ook vol vuur aan de wedstrijd om het zo gewenste doelpunt te maken. Na vier minuten was er al een mooi schot van Luka Sucic, maar de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma redde fraai.

Kroatië was gevaarlijker, maar na twintig minuten kantelde het spelbeeld en werden de Italianen steeds dreigender. De grootste kans voor rust was een kopbal van dichtbij van Alessandro Bastoni na 27 minuten, de Kroatische doelman Dominik Livakovic bracht redding. In het restant van de eerste helft waren er nog wel mogelijkheden voor beide ploegen, maar echt grote kansen vielen er niet te noteren.

Vuurwerk kwam er wel van de tribunes, waar de nodige fakkels werden ontstoken. De spelers hadden hier geen last van.

Reuters Het vuurwerk deerde de spelers niet.

Ook in de tweede helft begonnen de Kroaten aanvallend. Scheidsrechter Danny Makkelie kreeg veel vragende gezichten na zes minuten. De bal kwam in het zestienmetergebied op de arm van de pas ingevallen Italiaan Davide Frattesi. VAR Rob Dieperink riep de scheidsrechter naar het scherm en die was resoluut: strafschop.

Luka Modric nam plaats achter de bal, maar de 38-jarige sterspeler van de Kroaten zag zijn inzet worden gekeerd door Donnarumma. Maar het werd een knotsgekke minuut. Want enkele seconden later was Modric alsnog de held. Hij scoorde nadat Donnarumma een schot van de ingevallen Ante Budimir niet vast kon houden (1-0).

Oudste ooit

Modric schoot zich met zijn 38 jaar en 289 dagen de geschiedenisboeken in als oudste doelpuntenmaker op een EK ooit. De 39-jarige Cristiano Ronaldo zal zeker een poging doen om hem dit record nog deze zomer af te nemen.

1:22 Modric mist penalty, maar schiet Kroatië even later alsnog op voorsprong tegen Italië

Daarna was het aan de Italianen om vol voor een treffer te gaan, en daar waren ze een aantal keren heel dichtbij. De Kroaten probeerden hun voorsprong vast te houden, onder andere door het inbrengen van oudgediende Ivan Perisic en Feyenoorder Luka Ivanusec.

Italië zette vol druk, maar had niet het vernuft om de Kroaten echt pijn te doen. Al was invaller Gianluca Scamacca nog dichtbij op aangeven van een andere invaller, Federico Chiesa. Maar de oud-spits van PEC Zwolle kwam enkele minuten voor tijd net een paar passen tekort om de gelijkmaker op het bord te zetten.

Toch nog Italië

Danny Makkelie trok acht minuten extra tijd bij. Daarin verdedigden de Kroaten met man en macht. In de extra tijd moest de scheidsrechter uit Dordrecht nog flink wat kaarten trekken.

In de 98ste minuut wist Zaccagni dan toch een nederlaag te voorkomen met een fraaie treffer. Voor Zaccagni was het zijn eerste goal ooit in het nationale team. Hij kreeg de bal van Riccardo Calafiori en krulde de bal fraai langs Livakovic (1-1).