Voetbalicoon Baggio thuis beroofd door gewapende overvallers tijdens Spanje-Italië

Een angstige avond voor oud-voetballer Roberto Baggio: het icoon van het Italiaanse voetbal is donderdag thuis in zijn woning in de buurt van Verona beroofd. Tijdens het EK-duel Spanje-Italië drong een groep gewapende en gemaskerde overvallers zijn huis binnen.

Baggio zou naar verluidt de groep van vijf overvallers hebben proberen weg te jagen. Baggio en zijn vrouw werden opgesloten in een kamer, waarna de overvallers horloges en sieraden meenamen. De overval duurde in totaal veertig minuten.

Baggio, bijnaam 'De Goddelijke Paardenstaart', stopte in 2004 met voetballen. In zijn carrière won Baggio in 1993 de Gouden Bal en verloor hij in 1994 met Italië de WK-finale van Brazilië. Toen miste de aanvaller een penalty in de beslissende strafschoppenreeks.