NOS Voetbal • vandaag, 22:55 Spanje speelt bij vlagen met onmachtig Italië en plaatst zich voor achtste finales EK

Spanje heeft donderdagavond geweldig veldspel tegen Italië omgezet in een minimale overwinning. In Gelsenkirchen waren de Spanjaarden vooral in de eerste helft veel te goed voor de Italianen. Riccardo Calafiori maakte een eigen goal en besliste het duel daarmee onbedoeld: 1-0.

Door de zege is Spanje zeker van groepswinst. Italië heeft volgende week maandag minstens een gelijkspel nodig tegen Kroatië om zeker te zijn van een plek in de knock-outfase.

In Spanje was men kort na het WK in Qatar even helemaal ziek van het eigen gebrei. Toenmalig bondscoach Luis Enrique stelde vaak twee middenvelders op in de voorste linie en liet zijn ploeg lang doorcombineren. Zijn opvolger Luis de la Fuente rekende daarmee af. Hij speelt met drie pure aanvallers: de explosieve Nico Williams, de doelgerichte Álvaro Morata en de creatieve Lamine Yamal.

In de eerste EK-wedstrijd wierp die veranderde spelopvatting al zijn vruchten af, want zeker in de eerste helft tegen Kroatië creëerden de Spanjaarden kans op kans. Tegenstander Italië won krap van Albanië, maar speelde grote gedeelten van de wedstrijd best fijn voetbal.

Maar in de eerste helft was Spanje volledig de baas. Italië werd in fases zelfs weggeblazen, vooral door de vlugge Williams. Hij bezorgde rechtsback Giovanni Di Lorenzo een dramatische eerste helft en kwam tot tweemaal toe (met een kopbal en een schot) heel dicht bij een goal. Williams, die ook al meedeed op het WK in Qatar, is bij Athletic Club uitgegroeid tot een van de beste aanvallers van La Liga. Meerdere topclubs zouden hem deze zomer over willen nemen.

De statistieken bij rust waren veelzeggend: Spanje schoot negen keer, Italië maar een keer.

Niet af te stoppen

Luciano Spalletti wisselde in de pauze twee keer om het tij nog te keren. Ook met die nieuwe spelers bleek Spanje niet te houden. Vijf minuten na rust miste Pedri een grote kans, nog vijf minuten later was het toch raak. Williams passeerde maar weer eens een man, gaf voor en zag Riccardo Calafiori de bal in het eigen doel werken.

Spanje door eigen goal Calafiori eindelijk op voorsprong tegen onmachtig Italië

Die goal gaf het toch al grote zelfvertrouwen van Spanje nog maar een zet. Onder leiding van Rodri tikte het Italië het schaamrood op de kaken. Plagerig begeleidden de Spaanse supporters iedere pass met gejuich.

Hoe groot de overmacht ook was: met een 1-0 achterstand bleef Italië er stiekem toch in geloven. In de 66ste minuut werd het plots bijna 1-1, toen een harde voorzet van rechts bijna binnen werd gelopen door invaller Mateo Retegui.

Italië krabbelde daarna een heel klein beetje op, maar nieuwe kansen leverde dat niet op. Williams besloot zijn uitstekende wedstrijd met een snoeiharde knal op de lat. Tot opluchting van de Italianen werd hij daarna vervangen.

Ook in de slotfase kwam Italië tekort. Het was aan Gianluigi Donnarumma te danken dat Spanje de score niet uitbreidde.