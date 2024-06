Georgië stunt met winst op Portugal en plaatsing achtste finales op EK

Georgië heeft dankzij een verrassende zege op Portugal (2-0) de achtste finales van het EK voetbal bereikt. Het bescheiden voetballand eindigt als derde in groep F en hoort bovendien bij de vier beste nummers drie.

Met de groepswinst in de tas verschenen de Portugezen met liefst acht nieuwe spelers aan de aftrap in Gelsenkirchen. Alleen aanvoerder Cristiano Ronaldo, doelman Diogo Costa en middenvelder João Palhinha behielden hun basisplaats ten opzichte van het tweede groepsduel met Turkije (3-0).

Portugal met B-elftal

Portugal ging in de tegenaanval en kreeg via Ronaldo (vrije trap en schot uit tweede lijn) en Francisco Conceição kansen, maar doelman Giorgi Mamardasjvili was alert.