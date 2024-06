Pro Shots Álvaro Morata viert zijn treffer

NOS Voetbal • vandaag, 14:19 Morata na doodsbedreigingen nu aanvoerder EK-favoriet Spanje: 'Hard voor gevochten'

Álvaro Morata, de aanvoerder van Spanje, plaatste pasgeleden een berichtje op Instagram: "Op naar de achtste finales van het EK! Zo gaat-ie goed, equipo! Veel dank aan onze geweldige fans voor de steun!"

Op het eerste oog een eenvoudig, zeg maar gerust standaard berichtje van een voetballer op zijn sociale media in aanloop naar het duel van vanavond met de verrassende EK-debutant Georgië. Een volger van het Spaanse nationale elftal weet wel beter.

Tijdens het vorige EK, in 2021, was het op zijn zachtst gezegd geen pais en vree tussen Morata en de Spaanse fans. De supporters laakten zijn prestaties, nadat hij twee penalty's had gemist in de uitermate stroef verlopen groepsfase. De spits vond op zijn beurt dat de supporters te negatief waren over 'La Roja'.

Het kwam de aanvaller op doodsbedreigingen te staan.

"Ik begrijp dat ik kritiek krijg als ik niet scoor", zei Morata destijds tegenover radiozender Cadena Cope. "Maar ik zou willen dat mensen zich eens bedenken hoe het is als je bedreigingen ontvangt, hoe het is als ze zeggen te hopen dat je kinderen sterven."

Pro Shots Álvaro Morata na het gelijkspel tegen Polen (1-1) in de groepsfase van het EK in 2021

Hoe anders is de situatie drie jaar later. Morata is aanvoerder van een Spaans elftal dat geweldige vorm toonde in de groepsfase. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente zette Kroatië en Italië kinderlijk eenvoudig opzij, zonder een tegendoelpunt te incasseren. En het laatste duel wonnen ze met een B-elftal van Albanië: 1-0.

Mede dankzij de razendsnelle buitenspeler Nico Williams en het 16-jarige wonderkind Lamine Yamal worden de Spanjaarden bestempeld als dé titelfavoriet, nu toplanden als Frankrijk en Engeland tegen lijken te vallen.

En Morata? Die opende de score tegen de Kroaten, waarmee hij de eerste Spanjaard is die op drie EK's heeft weten te scoren. Zevenmaal was het voor de geboren Madrileen raak. Alleen Michel Platini (9 goals) en Cristiano Ronaldo (14) scoorden vaker op Europese eindtoernooien.

Het was bovendien zijn 36ste doelpunt in Spaanse dienst, waardoor hij alleen Fernando Torres (38), Raúl (44) en David Villa (59) nog voor zich moet dulden op de Spaanse topscorerslijst.

"Ik ben hier enorm trots op", zei Morata na het duel met Kroatië. "Als ik denk aan alles wat ik heb overwonnen, de moeilijke momenten, wedstrijden die ik niet kon spelen, toernooien waar ik niet voor was uitgekozen. Ik heb er hard voor gevochten."

Pro Shots Morata opent de score in het eerste duel tegen Kroatië

De inmiddels 31-jarige Morata was tot dit EK nooit de onomstreden spits, bij Spanje niet en bij zijn clubs niet. Zo werd hij gepasseerd voor het WK van 2018. En ja, hij won tweemaal de Champions League met Real Madrid, maar beide keren kwam hij pas laat als invaller in het veld.

Ondanks statistieken die hem in een rijtje met Platini en Ronaldo plaatsen, wordt hij ook nooit in één adem genoemd met spitsen als Erling Haaland van Manchester City of Robert Lewandowski van Barcelona.

Niet gerespecteerd

En dat gebrek aan waardering heeft ook Morata zelf wel gevoeld, zo biechtte hij vorig jaar op in het radioprogramma El Larguero. "Ik heb vaak het gevoel gehad dat ik niet gerespecteerd werd."

Morata is een voetballer die zijn gevoel volgt en zich bovendien durft te uiten. Zo zei hij eens in gesprek met het Spaanse El País over zijn "zware periode" bij de Engelse club Chelsea (2017-2019): "Overal waar ik heb gespeeld - in Madrid en Turijn - was ik gelukkig, maar in Londen was ik dat niet. Ik wist soms niet eens waar ik was toen ik moest voetballen."

Hij wisselde relatief vaak van club, hoewel hij niet per se veel clubs op zijn palmares heeft staan. Liever ging Morata dan nog eens terug naar waar het vertrouwd voelde. Zo voetbalde hij twee periodes bij Real Madrid, maar ook bij het Italiaanse Juventus en Atlético Madrid keerde hij eens terug.

Pro Shots Álvaro Morata op de bank bij Atlético Madrid

Bij die laatste club heeft hij nog een contract tot medio 2026. Atlético is naar verluidt op zoek naar aanvallende versterking, wat weleens het einde kan betekenen voor Morata, ondanks zijn vijftien doelpunten en vier assists in 32 competitieduels van dit seizoen. "'Ik kan niet bij Atlético blijven en vervolgens niet spelen", zei hij vlak voor het EK.

Saudi-Arabië

Vorige zomer stond hij ook al op de nominatie om te vertrekken bij Atlético Madrid. Toen wilde hij blijven.

Maar niet zonder een voor hem exemplarische sneer uit de delen aan zijn criticasters. "Ik kon naar Saudi-Arabië en had kunnen zeggen dat het een droom is om daar te spelen, puur om de mensen te stangen die mij pijn willen doen."

Dat hij nog niet weet waar zijn toekomst voor komend seizoen ligt, maakt hem niet uit. Eerst wil hij met Spanje de vierde EK-titel binnenslepen. Vanavond wacht Georgië in de achtste finales. In de kwalificatiereeks wonnen de Spanjaarden al eens met 7-1 van de Georgiërs, mede dankzij een hattrick van Morata.

Morata: "We zijn veel sterker dan op het laatste EK. Soms moet je een dieptepunt bereiken om sterker terug te komen."