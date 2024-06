Guten Morgen EURO 2024: direct kraker in Berlijn en titelhouder Italië trapt af

NOS Programma EK 15 juni

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Met drie duels op de tweede speeldag barst de groepsfase van het Europees kampioenschap in alle hevigheid los. We beginnen de dag in Keulen met Zwitserland-Hongarije om 15.00 uur.

De immer stugge Zwitsers waren op het vorige EK in 2021 verantwoordelijk voor de uitschakeling van Frankrijk na strafschoppen. Kylian Mbappé miste toen in de achtste finales als enige speler een penalty. Zwitserland strandde daarna in de kwartfinales tegen Spanje.

Maar de meeste ogen zijn vandaag om 18.00 uur gericht op de kraker tussen Spanje en Kroatië in Berlijn. Beide landen beginnen als outsider aan het EK.

Spanje heeft na de uitschakeling in de achtste finales van het WK 2022 tegen Marokko (na strafschoppen) iets goed te maken in Duitsland.

Spanje heeft na de uitschakeling in de achtste finales van het WK 2022 tegen Marokko (na strafschoppen) iets goed te maken in Duitsland.

En kan Kroatië zijn sterke WK (derde plaats) voorzetten op het EK? De Kroaten behoren tot de vijf oudste teams van het toernooi (gemiddeld 27,7 jaar). Luka Modric (38 jaar) en Ivan Perisic (35 jaar) zijn onder anderen verantwoordelijk voor dit hoge gemiddelde.

Titelhouder Italië maakt om 21.00 uur in Dortmund de dag compleet met de wedstrijd tegen Albanië. De Albanezen maken na het EK 2016 voor de tweede keer hun opwachting op een eindronde.

Op wie moeten we letten?

Álvaro Morata is de aanvalsleider bij de Spanjaarden in het duel met Kroatië. Als de 31-jarige spits van Atlético Madrid vandaag trefzeker is in Berlijn, passeert hij David Silva op de Spaanse topscorerslijst aller tijden.

Morata en Silva staan nu op 35 interlandgoals. Alleen David Villa (59), Raúl (44) en Fernando Torres (38) scoorden vaker voor Spanje.

Morata was in 2016 en 2021 al trefzeker voor Spanje op een EK, en op beide eindrondes ook tegen Kroatië. Hij kan de eerste Spaanse voetballer worden die op drie verschillende EK's tot scoren komt.

De 38-jarige Jesús Navas kan vandaag de oudste Spanjaard worden die op een WK of EK actief is. Het record is nu nog in handen van voormalig doelman Andoni Zubizarreta (36 jaar).

Daarnaast kan de 16-jarige Spanjaard Lamine Yamal de jongste speler ooit worden op een EK. De toen 17-jarige Pool Kacper Kozlowski vestigde drie jaar geleden het toernooirecord.

Spanje treft Sutalo

Spanje staat vanavond tegen onder anderen Josip Sutalo, die afgelopen seizoen veel kritiek kreeg bij Ajax. De verwachtingen waren hoog want hij werd voor zo'n 20 miljoen euro overgenomen bij Dinamo Zagreb.

Sutalo gaf in een interview toe dat hij moet aarden in Amsterdam omdat het zijn eerste buitenlandse avontuur is als 23-jarige. Hij vraagt de fans en critici om geduld. In het Kroatische team komt ie vooralsnog beter tot zijn recht dan in het kwakkelende Ajax. Maar de verdediger wordt dan ook omringd door meerdere topvoetballers, onder wie Luka Modric.

Josip Sutalo: 'Misschien kan ik van buitenkant voet van Modric leren'