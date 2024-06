NOS Voetbal • vandaag, 14:58 Schouten blij met komst Zirkzee bij Oranje: 'Hij kan een wereldtopper worden'

Denzel Dumfries en Jerdy Schouten zijn blij dat Joshua Zirkzee zich donderdag als 26ste speler bij de EK-selectie van Oranje heeft gevoegd. "Ik vind dat Joshua de potentie heeft om een wereldtopper te worden. Daarom is hij ook hier", vertelde Schouten op de persconferentie.

Schouten en Zirkzee speelden in het seizoen 2022/2023 een jaar samen in de Serie A bij het Italiaanse Bologna. "Ik ken Joshua al van mijn periode bij ADO Den Haag", voegde Schouten eraan toe. "We zaten niet in hetzelfde team, maar we reden elke dag in dezelfde bus naar de club."

'Hij wordt elk jaar beter'

"Joshua is altijd dezelfde speler gebleven. Hij heeft een geweldige techniek, ik verwacht veel van hem. Ik weet hoe goed Joshua kan zijn, heel goed. Hij wordt elk jaar alleen maar beter", aldus Schouten.

Zirkzee werd afgelopen woensdag door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen omdat spits Brian Brobbey hamstringklachten heeft.

Ook Dumfries verwelkomde de 23-jarige aanvaller, die voor Oranje zijn vakantie in de Verenigde Staten abrupt afbrak, donderdag met open armen. "Het is een flinke schakeling voor hem, maar ook een mooie eer", zei de rechtervleugelspeler. "Joshua zag er goed uit met een mooie bos krullen. Goed dat hij er is, het is een leuke jongen."

Dumfries en Schouten zaten er twee dagen voor de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Polen ontspannen bij in het perszaaltje. Ze zijn fit en klaar voor het echte werk in Hamburg. Beiden stevenen af op een basisplaats.

De 28-jarige Dumfries heeft inmiddels twee eindtoernooien op zijn naam staan (EK 2021 en WK 2022) en hoopt nu met Oranje te gaan oogsten. "Je voelt de honger in de groep om wat te gaan winnen", zei de 53-voudig international.

Eerste toernooi-ervaring

Schouten is 27 jaar en zit dus net als Dumfries qua leeftijd in de bloei van zijn voetballeven. Toch wordt het EK voor Schouten pas zijn eerste toernooi-ervaring. De vijfvoudig international vulde zijn rugzak de voorbije jaren met ervaringen in de Champions League (dit seizoen met PSV) en de Serie A (vier jaar in dienst bij Bologna).

"Ik kijk er enorm naar uit om op het veld te staan en om mee te maken hoe het voelt om een EK te spelen. Ik verwacht er heel veel van, het is het allerhoogste podium", zei hij.

Schouten mag je gerust een laatbloeier noemen. Hij speelde zes jaar geleden nog in de eerste divisie bij Telstar. Hetzelfde geldt voor Joey Veerman (25) en Tijnani Reijnders (25) bij respectievelijk FC Volendam en Jong AZ, clubs die in 2018 ook op het tweede niveau actief waren.

Het bovengenoemde trio staat komende zondag op het EK hoogstwaarschijnlijk in de basis van Oranje tegen Polen.

