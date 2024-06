Pro Shots Duitse en Schotse vieren feest in de starten van München

NOS Voetbal • vandaag, 08:42 Terwijl 100.000 Schotten feesten in München, wacht Duitsland op EK-koorts Jan-Kees van der Kun verslaggever NOS Sport bij het EK

"Welcome to Edinburgh!" roept een van de Schotten op de Marienplatz in het centrum van München. Het moet hard om boven het gezang uit te komen. Maar het is nauwelijks overdreven. Ruim 100.000 Schotse voetbalsupporters overspoelen de Duitse stad met hun vrolijke aanwezigheid.

Zij zijn klaar voor de openingswedstrijd van het EK, vanavond om 21.00 uur. Ook Duitsland is er klaar voor. In praktische zin dan: de stadions zijn dik in orde, de velden liggen er uitstekend bij en de faciliteiten zijn geweldig.

Maar EK-koorts? "Die komt hier wat later op gang", zegt Nils Kaben, die de Mannschaft al decennia volgt voor de Duitse tv. "Je voelt de laatste maanden al dat er iets begint te borrelen, maar voor de echte EK-stemming is nog een zege in de openingswedstrijd nodig."

Dat is nog niet zo vanzelfsprekend. De voorbije drie toernooien verloren de Duitsers hun eerste duel. Het bleek bovendien telkens een voorbode voor een waardeloze eindronde.

Niet zo gek dus dat veel Duitsers nog even wachten met het ophangen van de slingers. "Vroeger reden heel veel auto's hier tijdens EK's en WK's met vlaggetjes uit de ramen, maar ik heb er nu nog geen gezien", zegt een inwoner van Herzogenaurach, nota bene het stadje waar de Duitse ploeg onderdak heeft deze weken.

Hangt iets in de lucht

Natuurlijk hebben de Duitsers vertrouwen getankt met zeges op Frankrijk en Nederland afgelopen maart. En inderdaad, er heerst een ontspannen sfeer rondom de spelersgroep. Bovendien, ook dat is overduidelijk, was de ambiance op de tribunes tijdens de laatste oefenduels elektrisch geladen.

NOS/Jan Kees van der Kun Schotten in München

Er hangt dus wel iets in de lucht. Wat dat betreft houden veel Duitsers zich vast aan het WK van 2006. Toen begon Duitsland het jaar als nummer 22 van de wereld, de enige keer dat het lager stond dan de huidige zestiende plaats.

Tijdens het WK van 2006 hebben de spelers de harten terugveroverd van de voetballiefhebbers uit Duitsland en de rest van de wereld. Nils Kaben volgt het Duits voetbalelftal al jaren

Kaben: "Ook toen nam het Duitse publiek in eerste instantie een wat afwachtende houding aan, maar tijdens dat WK hebben de spelers de harten terugveroverd van de voetballiefhebbers uit Duitsland en de rest van de wereld."

Aan de hand van nieuwe helden als Philipp Lahm, Miroslav Klose, Lukas Podolski en Bastian Schweinsteiger bereikte Duitsland met sprankelend voetbal de halve finales. De wereldtitel zat er net niet in.

En toch denken veel Duitsers met veel plezier terug aan die Sommermärchen, naar de titel van de film die daarover is gemaakt. Zou er een nieuw zomersprookje in de maak zijn?

Nieuwe sterren

Als het aan bondscoach Julian Nagelsmann ligt wel. Hij wil dat Duitsland zich opnieuw laat inspireren, dit keer door nieuwe sterren als Jamal Musiala, Florian Wirtz en Robert Andrich.

Maar voor een zomersprookje is het ook een vereiste dat het zomer is, en die is gevoelsmatig stukken verder weg dan een Duitse zege. De Schotten in de straten van München malen er niet om. Zij blijven slechts gekleed in voetbalshirt en kilt tot diep in de nacht onverminderd enthousiast de namen van hun helden te scanderen.

