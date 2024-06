AFP Georges Mikautadze

Via de zijuitgang bij Ajax naar hoofdrol op EK: het onverwachte sprookje van Mikautadze

Een half jaar geleden vertrok hij met stille trom bij Ajax, als een van de gefaalde aankopen van vorige zomer. Nu is hij met drie doelpunten topscorer van het EK in Duitsland: Georges Mikautadze is de verpersoonlijking van het wonderbaarlijke sprookje van Georgië op het EK voetbal.

Vanavond (21.00 uur) neemt Georgië het op tegen Spanje, een van de topfavorieten voor de titel. Tot zorgen leidt dat niet bij de EK-debutant. Georgië verraste vriend en vijand door de knock-outfase te halen en heeft inmiddels niets meer te verliezen.

Meer geduld

Mensen in de omgeving van Mikautadze, en veel Georgische fans, begrijpen niet dat Ajax niet meer geduld met de Georgiër heeft gehad. Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken is hij in slechts zeven wedstrijden in actie gekomen voor de Amsterdammers: zes in de competitie en één in het bekertoernooi.

In die zeven wedstrijden haalde de spits twee keer het einde van de wedstrijd. Dat was bij het 0-0 gelijkspel bij Fortuna Sittard in de vierde speelronde en in de dramatische bekeruitschakeling door de amateurs van Hercules (3-2) vlak voor Kerst. In de andere vijf duels moest Mikautadze het doen met invalbeurten of werd hij gewisseld.

Ajax had hem op voorspraak van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat van Metz naar Amsterdam gehaald, een transfer waar toen 16 miljoen euro mee gemoeid was. Bij de Franse club had de Georgiër met 23 goals en 8 assists een aanzienlijk aandeel gehad in de promotie naar het hoogste Franse niveau.

Toch verdween Mikautadze in de winterstop geruisloos uit de Arena. De enige optie was een terugkeer naar Metz, aangezien hij daar voor zijn komst naar Ajax al wat minuten had gemaakt. Zodoende kon hij niet naar nog een derde Europese club worden getransfereerd.

Metz was er blij mee. In slechts twintig duels scoorde hij dertien maal, een bijzonder hoog moyenne, al was het niet voldoende om te voorkomen dat Metz na één seizoen meteen weer naar de Ligue 2 degradeerde.

Alleen in hotel

Dat Mikautadze niet kon aarden in Amsterdam, had volgens hemzelf ook te maken met zijn woonsituatie. In een interview met het Franse L'Équipe vertelde hij in april: "Ik heb meer dan twee maanden in een hotel doorgebracht. Ik zat alleen op die kamer. Ik werd gek."

Naar eigen zeggen regelde de Georgiër, ten einde raad, zelf maar een verblijfplaats. "Ik heb op eigen houtje een Airbnb gehuurd, waar mijn gezin meer dan een maand met me heeft gewoond", zei hij. "Ik kende niemand, ik sprak de taal niet: de voorwaarden om te slagen waren voor mij niet aanwezig."

Die lezing werd overigens door Ajax snel ontkend: de club stelt dat hem wel degelijk begeleiding is geboden, maar dat Mikautadze hier geen gebruik van heeft gemaakt.



Met zijn hervonden scoringsdrift schrijft Mikautadze nu bij het EK geschiedenis. Toegegeven, van de drie doelpunten die hij in de groepsfase maakte, waren er twee uit een strafschop (de 1-1 tegen Turkije en de 2-0 tegen Portugal), maar EK-debutant Georgië staat er wel mee in de achtste finales.

Bijzonder rijtje

Over historisch gesproken: door in elk van de drie groepsduels op het EK te scoren heeft de pas 23-jarige aanvaller zich in een bijzonder rijtje van negen spelers geschaard. Onder anderen grootheden als Michel Platini, Alan Shearer, Ruud van Nistelrooij en Cristiano Ronaldo presteerden hetzelfde.

De vraag is of Mikautadze tegen Spanje weer kan toeslaan. In elk geval is duidelijk dat Ajax niet meer zal profiteren van de in vorm verkerende aanvaller. Volgens diverse media heeft FC Metz de koopoptie van 13 miljoen euro op de 23-jarige Georgiër gelicht. AS Monaco en Fenerbahçe hebben naar verluidt interesse in de voorlopige topscorer van het EK.

Maar voordat zijn clubcarrière weer alle aandacht krijgt, staan alle pijlen van Mikautadze gericht op de ontmoeting met Spanje. Zijn land zal hem nodig hebben, zo vertelde aanvoerder en oud-Vitessenaar Goeram Kasjia in De Telegraaf.

"Wij hebben bij de Georgische ploeg drie sterspelers. Dat zijn Kvaratschelia, onze doelman Mamardasjvili én Mikautadze. Die zitten met zijn drieën op een heel ander niveau", vertelde hij.

Of het genoeg zal zijn voor de zege, is de vraag. Commentator Kooke betwijfelt het. "Je kunt je eigenlijk moeilijk voorstellen dat Georgië dit gaat winnen. Spanje is bij uitstek een land dat met combinatievoetbal door die hechte defensie kan spelen."

'In eerste plaats een teamspeler' Commentator Philip Kooke zag Mikautadze in actie op dit EK en doet ook vanavond verslag bij de Georgiërs. Hij is enthousiast over de ploeg. "Ze hebben een strijdwijze ontwikkeld van aantrekkelijk countervoetbal. Het is eerst tegenhouden en dan aanvallen." "Mikautadze is in de eerste plaats een teamspeler, want hij heeft een belangrijke rol in het druk zetten. In balbezit is hij vervolgens een goede afmaker, die ook veel elementen van een spelmaker heeft. Een van zijn mooiste acties van het EK vind ik zijn assist op de goal van Kvaratschelia tegen Portugal. Zo'n goede pass, precies op maat."