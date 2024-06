EPA Mette Frederiksen

NOS Nieuws • vandaag, 12:15 Deense premier houdt whiplash over aan aanval op straat

De Deense premier Mette Frederiksen heeft een lichte whiplash overgehouden aan de aanval van gisteravond. Dat heeft haar kantoor in een verklaring laten weten. Voor vandaag zijn alle afspraken van de premier afgezegd.

Frederiksen werd aangevallen op een plein in het centrum van Kopenhagen. Kort daarvoor had ze deelgenomen aan een televisiedebat in aanloop naar de Europese verkiezingen, die in Denemarken morgen worden gehouden.

Een 39-jarige man is opgepakt, hij wordt vanmiddag voorgeleid. Over een motief is nog niets bekend. Ook is het niet duidelijk of hij een wapen bij zich had.

'Hard tegen schouder geduwd'

Deense media meldden gisteravond dat de premier op haar hoofd was geslagen, maar twee ooggetuigen zeggen vandaag tegen de krant BT dat de premier hard tegen de schouder is geduwd. Ze benadrukten dat de premier niet is gevallen.

Een andere ooggetuige zegt tegen de krant dat de verdachte snel na het incident werd opgepakt. De premier is nog naar een café in de buurt gelopen. Daar is ze opgehaald door lijfwachten.

Correspondent Scandinavië Rolien Créton: "De premier heeft 24 uur per dag lijfwachten. Vergeleken met andere landen hebben Deense policiti veel bewegingsruimte. Frederiksen woont midden in de stad. Ze is gewend om op dit plein te zijn en zich tussen veel mensen te begeven. De Denen zijn geschokt en andere politieke partijen tonen medeleven. Het is moeilijk te zeggen of dit incident de Europese verkiezingen zal beïnvloeden. De sociaaldemocratische partij van de premier staat bovenaan in de peilingen."

Veel Europese leiders spreken hun afschuw uit over het incident. De Zweedse premier Ulf Kristersson zei dat "een aanval op een democratisch gekozen leider ook een aanval op onze democratie is". De Finse premier Petteri Orpo veroordeelt "alle vormen van geweld tegen de democratisch gekozen leiders van onze vrije samenlevingen".

Demissionair premier Mark Rutte zei op X geschokt te zijn. "Ik wens haar het beste, sterkte en een snel herstel."

Meer geweldsincidenten

Het is niet het eerste geweldsincident in aanloop naar de Europese verkiezingen. In Slowakije werd premier Robert Fico vorige maand neergeschoten. In de Duitse stad Mannheim werd deze week een kandidaat-raadslid van de rechts-populistische AfD aangevallen met een mes.

Vorige week werden in diezelfde stad verschillende leden van de rechts-populistische Bürgerbewegung PAX neergestoken. Bij die aanval kwam een agent om het leven.