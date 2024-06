NOS Nieuws • vandaag, 09:56 • Aangepast vandaag, 15:17 Weer steekincident in Mannheim, AfD'er gewond

In de Zuid-Duitse stad Mannheim is een kandidaat-raadslid van de rechts-populistische AfD gisteravond aangevallen met een mes. De man raakte daarbij gewond, de aanvaller is opgepakt.

De AfD'er zou hebben gezien dat een groepje mensen campagneposters weghaalde. Toen hij daar wat van zei, werd hij door een van hen aangevallen. Het slachtoffer heeft snijwonden in het hoofd en in zijn buik. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond.

De AfD spreekt van een aanval door links-extremisten, maar over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie maakte aan het begin van de middag bekend dat de aanvaller een man van 25 is met psychische problemen; hij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Filmpje gaat rond

Persbureau DPA heeft een filmpje gekregen dat het slachtoffer zelf heeft gemaakt. Te zien is hoe de AfD'er op een plein achter een groepje jonge mannen aan loopt en roept: "Stop, blijf staan!". Een van de jongens draagt meerdere AfD-posters onder zijn arm en een soort stanleymes. "Leg onmiddellijk neer", roept de AfD'er.



Daarna ontstaat er een worsteling en wordt er uitgehaald met een mes:

0:22 AfD'er aangevallen met mes nadat hij man aanspreekt op weghalen poster

Vorige week voerde een man in dezelfde stad een mesaanval uit op een bijeenkomst van een anti-islambeweging. Daarbij vielen meerdere slachtoffers; een agent die ingreep werd doodgestoken. De dader heeft volgens de autoriteiten radicaal-islamitische motieven.