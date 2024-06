AFP In het centrum van Mannheim stak een man meerdere mensen neer, een agent overleed twee dagen later

NOS Nieuws • vandaag, 15:28 Aanslagpleger Mannheim handelde uit 'radicaal-islamitische motieven'

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de man die vorige week in Mannheim instak op meerdere mensen radicaal-islamitische motieven had. Dat zegt minister Buschmann van Justitie, op basis van bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld.

De federale aanklager, die verantwoordelijk is voor zaken rond terrorisme en de nationale veiligheid, neemt het strafrechtelijk onderzoek daarom over.

De man stak afgelopen vrijdag in op meerdere mensen bij een anti-islambijeenkomst in het centrum van Mannheim. Hij raakte vijf leden van de Bürgerbewegung PAX, een rechts-populistische organisatie die zich uitspreekt tegen de islam. Ook voorman Michael Stürzenberger liep verwondingen op. Een 29-jarige agent die werd geraakt toen hij de aanvaller probeerde tegen te houden bezweek zondag aan zijn verwondingen.

Aanvraag afgewezen

Over de aanslagpleger komt steeds meer informatie naar buiten. Onderzoekers meldden al dat de verdachte een 25-jarige man uit Afghanistan is die zo'n tien jaar in Duitsland woont. Duitse media hebben nu de hand weten te leggen op overheidsdocumenten en schetsen hoe hij, ondanks een afwijzing van een asielaanvraag, goed leek te integreren.

Sulaiman A. kwam begin 2013 met zijn broer naar Duitsland, schrijven Die Welt en Bild. Hij was toen 14 en vroeg asiel aan in Frankfurt. Die aanvraag werd het jaar erop afgewezen, maar tot uitzetting leidde het niet. A. verbleef in een woongroep voor jongeren, behaalde zijn middelbareschooldiploma en volgde Duitse taalcursussen tot op het hoge B2-niveau. Kennissen omschrijven hem volgens Bild als "beleefd, gereserveerd en behulpzaam".

Recent kreeg A. alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning omdat hij het gezag had over een kind dat hij kreeg met een Duitse vrouw. Dat zou hem recht hebben gegeven op verblijfspapieren. Er volgde volgens Bild ook een tweede kind. De kinderen zouden nu peuters zijn.

Veranderd uiterlijk

Op basis van foto's die Die Welt van A. verzamelde concludeert de Duitse krant dat het uiterlijk van de man de afgelopen jaren veranderde. Zo liet hij zijn baard staan, mogelijk om religieuze redenen.

Verder wijst Die Welt op een YouTubekanaal met video's van een Afghaanse prediker die ook opduiken op kanalen van ISPK, de IS-vertakking die in verband is gebracht met de aanslag eerder dit jaar op een concertzaal in Moskou. De omgekomen prediker zou eerder Taliban-commandant zijn geweest en in een van zijn video's oproepen tot een oorlog tegen het Westen. Het YouTubekanaal staat op A.'s naam en een tekst bij een oude video verwijst naar Mannheim. De video's zijn inmiddels van de pagina verwijderd.

In Duitsland gaan na de steekpartij stemmen op om de uitzettingen van afgewezen asielzoekers uit Afghanistan en Syrië te hervatten. Sinds de machtsovername van de Taliban in 2021 zijn die uitzettingen opgeschort.