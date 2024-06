AFP

NOS Nieuws • vandaag, 11:13 Huiszoeking in woning van aanslagpleger Mannheim

De woning van de man die gisteren in Mannheim mensen neerstak op een bijeenkomst van een anti-islambeweging wordt doorzocht. Zijn appartement ligt in Heppenheim, op 40 kilometer van Mannheim. Volgens Duitse media gaat het om een 25-jarige Afghaanse man. Het motief van de dader is niet bekend.

Het doelwit van de aanslag was Michael Stürzenberger, een bekende anti-islamactivist. Die is met ernstige verwondingen aan zijn gezicht en zijn been naar het ziekenhuis gebracht, schreef de organisatie op de eigen website. Een politieagent die in zijn nek werd gestoken verkeert in levensgevaar.

Op videobeelden is te zien hoe de dader met een mes op demonstranten afstormt en op hen insteekt. Er ontstaat een gevecht. Te zien is dat een van de mannen een grote vleeswond in zijn been heeft. Omstanders proberen de aanvaller te verjagen.