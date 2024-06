Deense premier op straat geslagen, man aangehouden

De Deense premier Mette Frederiksen is vanavond op straat geslagen door een man. Dit gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. De man is aangehouden, zegt de politie van Kopenhagen tegen de Deense krant Berlingske .

Het is onduidelijk hoe de premier eraan toe is. Over een mogelijk motief van de verdachte is nog niets bekend. In een persbericht van het kabinet staat dat de Frederiksen "geschokt" is door het incident. Verder geeft ze geen commentaar.