AFP

NOS Nieuws • vandaag, 09:42 Toestand neergeschoten premier Slowakije stabiel maar nog steeds ernstig

De neergeschoten Slowaakse premier Fico is buiten levensgevaar, maar zijn toestand is nog altijd ernstig. Dat zegt de directeur van het ziekenhuis waar de premier 5 uur lang is geopereerd.

Volgens de minister van Defensie is Fico's toestand gestabiliseerd. Slowaakse media spreken elkaar nog wel tegen. De tv-zender Markiza meldde vanmorgen dat Fico in levensgevaar is.

Gisteren raakte de 59-jarige premier zwaargewond toen hij werd neergeschoten voor het cultureel centrum van Handlová, een mijnstadje 150 kilometer van de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Fico sprak met zijn aanhangers toen een man van dichtbij vijf keer op hem schoot. Hij werd geraakt in zijn buik en linkerarm.

Bekijk hier de beelden van vlak na de aanslag op Fico:

0:31 Premier Slowakije raakt zwaargewond bij schietpartij

De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om een politiek gemotiveerde aanslag. Hij noemt het het droevigste incident in de 31-jarige geschiedenis van Slowakije. "Een aanval op de premier is een aanval op de democratie".

In de Slowaakse politiek werd door een aantal partijen meteen gewezen naar journalisten die 'haat' tegen Fico zouden hebben aangewakkerd. Meerdere ministers benoemen de rol van de journalistiek. De president probeert juist de rust te bewaren en roept op tot kalmte.

Correspondent Midden-Europa Chiem Balduk in Slowakije: "Het wemelt van de geruchten over de gezondheidstoestand van premier Fico. Dat heeft er deels mee te maken dat nu niet goed duidelijk is wie binnen de regering de verantwoordelijkheid heeft: terwijl de minister van Defensie een persconferentie geeft, zegt een andere minister wat tegen de pers en schrijft een staatssecretaris weer net iets anders op Facebook. Tegelijkertijd melden Slowaakse media op basis van ziekenhuisbronnen eveneens tegenstrijdige berichten."

Nederlandse en Europese leiders veroordelen de aanval op Fico. Ook het Kremlin heeft geschokt gereageerd op de aanval. "Natuurlijk veroordelen we deze aanslag in de sterkst mogelijke bewoordingen," zegt Kremlin-woordvoerder Peskov. "We vinden het absoluut onacceptabel - dit is echt een grote tragedie."

Ook de Russische president Poetin reageert verontwaardigd: "Er is geen rechtvaardiging voor deze monsterlijke misdaad," zei Poetin. "Ik ken Robert Fico als een moedig en vastberaden man. Ik hoop van harte dat deze kwaliteiten hem zullen helpen om te overleven," zei Poetin.

Fico is bij elkaar al tien jaar ministerpresident van Slowakije. Hij trad in 2018 af in de nasleep van een moord op een onderzoeksjournalist die corruptie aan de kaak stelde en dat in verband bracht met Fico's regering. Vorig jaar werd hij herkozen na een campagne met een sterk pro-Russisch geluid.

De politie heeft een man van 71 aangehouden. Hij komt uit midden van Slowakije en is lid van een schrijversvereniging en zou een wapenvergunning hebben. Hij zou het niet eens zijn met het beleid van Fico, zoals bezuinigingen op de publieke omroep. De Slowaakse autoriteiten hebben dat motief nog niet bevestigd.

Correspondent Midden-Europa Chiem Balduk in Slowakije: "Over de dader komt opvallend veel informatie naar buiten. Dat hij artistiek figuur is, die het naar verluid wilde opnemen voor de aanpak van de regering van de publieke omroep, wordt gebruikt om hem te linken aan de oppositie. De Progressieve Partij heeft openlijk moeten weerspreken dat de schutter lid van de partij zou zijn, maar dat kon niet voorkomen dat de partij hard wordt aangevallen. Bondgenoten van Fico zeggen dat de oppositie zich gedeisd moet houden. Een coalitiepartij sprak zelfs van een 'politieke oorlog'. Dat leidt tot angst en zorgen om wraakacties. Ook journalisten die we spreken zijn daarvoor beducht. Zij vrezen dat deze aanval wordt aangegrepen om de persvrijheid in te perken."