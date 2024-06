Terugkeer van Brexiteer Farage slecht nieuws voor moeizame campagne van Sunak

"Meltdown" kopt een Britse tabloid. Een andere krant heeft het over "Rishi's Darkest Hour", verwijzend naar een beroemde uitspraak van Sunaks verre voorganger Winston Churchill toen het land in zwaar weer verkeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het is de plotselinge terugkeer van Nigel Farage als hoofd van de Reform Party die het nieuws in het Verenigd Koninkrijk domineert. Farage was de aanjager van het Brexit-referendum en geldt als een bijzonder begaafde spreker voor rechts. Zonder Farage was het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk niet uit de EU gestapt.

De terugkeer van Farage is slecht nieuws voor premier Sunak; hij kan veel stemmen weghalen bij de Conservatieve Partij, die er sowieso dramatisch voorstaat. Zijn deelname geeft de Britse verkiezingen een onverwachte en turbulente wending. Of zoals Farage het zelf zegt: hij komt die "saaie idioten" van Labour en de Conservatieve Partij uitdagen met een "political revolt", vooral op het thema immigratie.

Zijn rechts-populistische Reform Party kon deze week in de peilingen op steun van 10 tot 12 procent van de kiezers rekenen. Dat was voordat Farage zijn politieke terugkeer aankondigde .

Vernietigende peiling

De campagne van huidig premier Sunak kent geen vliegende start. Na het aankondigen van vervroegde verkiezingen in de stromende regen vorige maand beging hij een blunder bij kiezers in Wales, door te vragen of ze uitkijken naar het EK voetbal (waar Wales zich niet voor heeft gekwalificeerd). Ook stonk hij in de klassieker van de Britse pers door zich in het vliegtuig te laten fotograferen onder een 'Exit'-bordje.